Беременная бухгалтер отдела полиции украла миллион рублей, но деньги потратила на своих коллег

Бухгалтер сейчас находится в декрете. Фото: соцсети.
33-летняя Алла* - главный бухгалтер одно из районных отделов полиции в Новосибирской области. А сейчас – еще и подозреваемая в мошенничестве. Ее обвиняют в присвоении миллиона рублей: корреспонденты КП-Новосибирск узнали подробности аферы.
ВЫПИСЫВАЛА ПРЕМИИ КОЛЛЕГАМ, А ПЕРЕЧИСЛЯЛА СЕБЕ
Схема, которую, по версии следствия, провернула Алла, вдвойне обидна для ее сослуживцев. Мало того, что воровала, так еще и прикрывалась своими коллегами.
- С 2018 года по 2020 год она по бумагам якобы начисляла разовые премии сотрудникам отдела полиции: разумеется, никакого приказа руководства на их выдачу не было, - пояснил источник КП-Новосибирск. – Эти деньги она перечисляла на счет в банке, открытый на ее имя.
Сколько именно «премий» так начислила Алла, пока неясно. Но речь идет уже как минимум о миллионе рублей. Причем почти половину этой суммы бухгалтер потратила на свой же отдел полиции:
- Она купила краски, 15 светодиодных панелей, линолеум, тряпки, бытовую химию, запчасти к служебным автомобилям, - перечисляет источник КП-Новосибирск. – Обошлось это в четыреста тысяч рублей.
Себя, по версии следствия, главбух тоже не обделила:
- На личные нужды потратила 600 тысяч рублей, - продолжает источник в правоохранительных органах.
«У МЕНЯ МАЛЕНЬКИЙ РЕБЕНОК»
Корреспонденты КП-Новосибирск связались с самой Аллой, чтобы выяснить, на что она потратила деньги. Оказалось, что женщина сейчас находится в декрете:
- У меня маленький грудной ребенок, - тупит в пол глаза бухгалтер на вопросы об афере.
Как бы то ни было, наказание, согласно части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», ей грозит серьезное – до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.
*Имя героини публикации изменено.
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