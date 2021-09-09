Беременная бухгалтер отдела полиции украла миллион рублей, но деньги потратила на своих коллег

Бухгалтер сейчас находится в декрете. Фото: соцсети.

33-летняя Алла* - главный бухгалтер одно из районных отделов полиции в Новосибирской области. А сейчас – еще и подозреваемая в мошенничестве. Ее обвиняют в присвоении миллиона рублей: корреспонденты КП-Новосибирск узнали подробности аферы.

ВЫПИСЫВАЛА ПРЕМИИ КОЛЛЕГАМ, А ПЕРЕЧИСЛЯЛА СЕБЕ

Схема, которую, по версии следствия, провернула Алла, вдвойне обидна для ее сослуживцев. Мало того, что воровала, так еще и прикрывалась своими коллегами.

- С 2018 года по 2020 год она по бумагам якобы начисляла разовые премии сотрудникам отдела полиции: разумеется, никакого приказа руководства на их выдачу не было, - пояснил источник КП-Новосибирск. – Эти деньги она перечисляла на счет в банке, открытый на ее имя.

Сколько именно «премий» так начислила Алла, пока неясно. Но речь идет уже как минимум о миллионе рублей. Причем почти половину этой суммы бухгалтер потратила на свой же отдел полиции:

- Она купила краски, 15 светодиодных панелей, линолеум, тряпки, бытовую химию, запчасти к служебным автомобилям, - перечисляет источник КП-Новосибирск. – Обошлось это в четыреста тысяч рублей.

Себя, по версии следствия, главбух тоже не обделила:

- На личные нужды потратила 600 тысяч рублей, - продолжает источник в правоохранительных органах.

«У МЕНЯ МАЛЕНЬКИЙ РЕБЕНОК»

Корреспонденты КП-Новосибирск связались с самой Аллой, чтобы выяснить, на что она потратила деньги. Оказалось, что женщина сейчас находится в декрете:

- У меня маленький грудной ребенок, - тупит в пол глаза бухгалтер на вопросы об афере.

Как бы то ни было, наказание, согласно части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», ей грозит серьезное – до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

*Имя героини публикации изменено.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.