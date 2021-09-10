Новосибирского экс-полицейского, получившего взятку новогодней елкой, оштрафовали на 250 рублей

В Новосибирске вынесли приговор экс-полицейскому, который получил взятку новогодней елкой. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске вынесли приговор экс-полицейскому, который получил взятку новогодней елкой. Против него было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ.

— В декабре 2020 года к обвиняемому обратился гражданин с целью осуществления незаконной предпринимательской деятельности на подведомственной территории и последующего общего покровительства со стороны должностного лица с целью устранения им препятствий в осуществлении такой деятельности, — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области. — Так, 3 января он передал полицейскому 33 тысячи рублей и новогоднюю елку. В момент передачи взятки подозреваемого задержали полицейские и следователи.

Приговором суда мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей с лишением права занимать должности в органах на 1 год.

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