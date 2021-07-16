Под Новосибирском полицейский, получивший взятку новогодней елкой, предстанет перед судом. Фото: Артем КИЛЬКИН

В городе Обь бывший замначальника полиции обвиняется в получении взятки. В отношении него следователи завершили расследование уголовного дела. Об этом рассказали в СК РФ по Новосибирской области в пятницу, 16 июля.

— Следствие установило, в декабре 2020 года к обвиняемому обратился мужчина, намеревающийся заниматься незаконным бизнесом: он просил покровительство должностного лица за вознаграждение. Так, 3 января он передал полицейскому 33 тысячи рублей и новогоднюю елку. В момент передачи взятки подозреваемого задержали полицейские и следователи, — уточнили в ведомстве.

В период следствия бывший полицейский находился под подпиской о невыезде. Свою вину в содеянном он признал частично.

Сейчас в отношении него собрана достаточная доказательная база, дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. В ближайшее время его рассмотрят по существу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.