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Происшествия16 июля 2021 6:26

Под Новосибирском полицейский, получивший взятку новогодней елкой, предстанет перед судом

В отношении него завершили расследование уголовного дела
Анна АЛЕКСЕЕВААнна АЛЕКСЕЕВА
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Под Новосибирском полицейский, получивший взятку новогодней елкой, предстанет перед судом.

Под Новосибирском полицейский, получивший взятку новогодней елкой, предстанет перед судом.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В городе Обь бывший замначальника полиции обвиняется в получении взятки. В отношении него следователи завершили расследование уголовного дела. Об этом рассказали в СК РФ по Новосибирской области в пятницу, 16 июля.

— Следствие установило, в декабре 2020 года к обвиняемому обратился мужчина, намеревающийся заниматься незаконным бизнесом: он просил покровительство должностного лица за вознаграждение. Так, 3 января он передал полицейскому 33 тысячи рублей и новогоднюю елку. В момент передачи взятки подозреваемого задержали полицейские и следователи, — уточнили в ведомстве.

В период следствия бывший полицейский находился под подпиской о невыезде. Свою вину в содеянном он признал частично.

Сейчас в отношении него собрана достаточная доказательная база, дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. В ближайшее время его рассмотрят по существу.

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