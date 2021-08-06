Стало известно, сколько стоила новогодняя елка, которой получил взятку новосибирский полицейский

Суд по делу полицейского состоится 20 августа. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирском районном суде назначили дату судебного заседания по делу полицейского, получившего взятку новогодней елкой, и рассказали подробности произошедшего. Напомним, против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ «Получение должностным лицом».

— Следствие установило, в декабре 2020 года к обвиняемому обратился мужчина, намеревающийся заниматься незаконным бизнесом: он просил покровительство должностного лица за вознаграждение. Так, 3 января он передал полицейскому 33 тысячи рублей и новогоднюю елку. В момент передачи взятки подозреваемого задержали правоохранители, — сообщали ранее в Следственном комитете.

В суде добавили, что стоимость елки — пять тысяч рублей. В отношении сибиряка мера пресечения не избиралась, а суд по его делу состоится 20 августа.

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