Гаишников, которых все считали героями после спасения семьи на пожаре, поймали на взятке

Мужчины были напарниками. Фото: скриншот из видео
В Чулымском районном суде рассматривают дело двух гаишников Анатолия Свиридова* и Степана Семеняко*. Бывших сотрудников ДПС обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, подделке документов, а одному из них грозит срок еще и за мелкое взяточничество. Как полицейские оказались под пристальным вниманием, узнавал корреспондент КП-Новосибирск.
АВАРИЯ ПОНАРОШКУ
Старший лейтенант Анатолий Свиридов и лейтенант Степан Семеняко довольно долго работали в одном полку ДПС. Напарники следили за порядком на дорогах, ловили пьяных за рулем и штрафовали нарушителей скоростного режима.
— В 2016 году к Анатолию обратился его знакомый и попросил оформить фиктивное ДТП между автомобилями. Нужно было составить документы с ложными сведениями. Анатолий согласился, взял немного — 7 тысяч рублей, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Напарник Степан помогал.
МАМА, ДВОЕ ДЕТЕЙ И СОБАКА
Сотрудники полиции получили деньги и продолжали тихо-мирно работать. Позже им даже удалось совершить подвиг — спасти из горящего дома семью с собакой.
— В нерабочее время Степан и Анатолий увидели пожар в одном из домов. Недолго думая мужчины выломали входные ворота, потому что они были закрыты. Анатолий попал в дом и вытащил оттуда мать с двумя детьми и собаку, — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.
После этого сибиряков наградили медалями «За смелость во имя спасения».
СТРАХОВАЯ «ПОМОГЛА»
Счастье было недолгим. В мае этого года дэпээсникам пришла повестка в суд. Как оказалось, страховая компания, где знакомый Анатолия получил деньги за фиктивное ДТП, начала проверку.
— В ходе этой проверки и вышли на наших обвиняемых. Сотрудники уже уволены из органов. Сейчас идет судебное следствие. Пока что рассматриваются доказательства, представленные обвинением, допрашиваются свидетели. Анатолий и Степан своей вины не признают, — отмечает Наталья Ярохно, исполняющая обязанности прокурора Каргатского района Новосибирской области.
Как отмечает Наталья, Анатолию вменяют три статьи (злоупотребление должностными полномочиями, мелкое взяточничество и служебный подлог), Степану — две (злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог). Сейчас оба находятся под подпиской о невыезде.
Суд продолжается. 9 сентября состоялось очередное заседание.
КП-Новосибирск будет следить за развитием событий.
* Имена изменены.
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