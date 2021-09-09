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9 сентября 2021 20:53

Гаишников, которых все считали героями после спасения семьи на пожаре, поймали на взятке

Медали «За смелость во имя спасения» не помогли инспекторам ДПС, хотя сами они свою вину отрицают
Анна ПАШАГИНААнна ПАШАГИНА
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Мужчины были напарниками. Фото: скриншот из видео

Мужчины были напарниками. Фото: скриншот из видео

В Чулымском районном суде рассматривают дело двух гаишников Анатолия Свиридова* и Степана Семеняко*. Бывших сотрудников ДПС обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, подделке документов, а одному из них грозит срок еще и за мелкое взяточничество. Как полицейские оказались под пристальным вниманием, узнавал корреспондент КП-Новосибирск.

АВАРИЯ ПОНАРОШКУ

Старший лейтенант Анатолий Свиридов и лейтенант Степан Семеняко довольно долго работали в одном полку ДПС. Напарники следили за порядком на дорогах, ловили пьяных за рулем и штрафовали нарушителей скоростного режима.

— В 2016 году к Анатолию обратился его знакомый и попросил оформить фиктивное ДТП между автомобилями. Нужно было составить документы с ложными сведениями. Анатолий согласился, взял немного — 7 тысяч рублей, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Напарник Степан помогал.

МАМА, ДВОЕ ДЕТЕЙ И СОБАКА

Сотрудники полиции получили деньги и продолжали тихо-мирно работать. Позже им даже удалось совершить подвиг — спасти из горящего дома семью с собакой.

— В нерабочее время Степан и Анатолий увидели пожар в одном из домов. Недолго думая мужчины выломали входные ворота, потому что они были закрыты. Анатолий попал в дом и вытащил оттуда мать с двумя детьми и собаку, — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

После этого сибиряков наградили медалями «За смелость во имя спасения».

СТРАХОВАЯ «ПОМОГЛА»

Счастье было недолгим. В мае этого года дэпээсникам пришла повестка в суд. Как оказалось, страховая компания, где знакомый Анатолия получил деньги за фиктивное ДТП, начала проверку.

— В ходе этой проверки и вышли на наших обвиняемых. Сотрудники уже уволены из органов. Сейчас идет судебное следствие. Пока что рассматриваются доказательства, представленные обвинением, допрашиваются свидетели. Анатолий и Степан своей вины не признают, — отмечает Наталья Ярохно, исполняющая обязанности прокурора Каргатского района Новосибирской области.

Как отмечает Наталья, Анатолию вменяют три статьи (злоупотребление должностными полномочиями, мелкое взяточничество и служебный подлог), Степану — две (злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог). Сейчас оба находятся под подпиской о невыезде.

Суд продолжается. 9 сентября состоялось очередное заседание.

КП-Новосибирск будет следить за развитием событий.

* Имена изменены.

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