Последние новости Новосибирска на 10 сентября 2021 года: бухгалтер украла миллион рублей, появилось видео подвига сибиряка в Северной Корее

Главные новости на 10 сентября. Фото: соцсети / предоставлено Станиславом Шубертом.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 10 сентября 2021 года: обо всем, что произошло в столице Сибири, читайте в нашей подборке.

БУХГАЛТЕР ИЗ ПОЛИЦИИ УКРАЛА МИЛЛИОН

Беременная бухгалтер присвоила себе миллион рублей: по версии следствия, она выписывала премии сотрудникам, но все деньги уходили на ее счет. Однако женщина потратила эти деньги не только на себя, но и на отдел. Полиция проводит проверку.

УНИКАЛЬНЫЕ КАДРЫ ГЕРОЯ-НОВОСИБИРЦА В СЕВЕРНОЙ КОРЕЕ

Новосибирский режиссер Станислав Шуберт и монтажер Анатолий Антонов оцифровали фильм о Якове Новиченко — советском десантнике, который накрыл собой гранату, брошенную в основателя Северной Кореи Ким Ир Сена. Имя новосибирца вошло в учебники по истории КНДР, а его детей и родственников до сих пор приглашают в страну. «КП-Новосибирск» делится уникальными кадрами с пленки 1985 года.

ВЕТЕР ПОВАЛИЛ ДЕРЕВО НА ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ

Ветреная погода стала причиной ЧП: на детскую площадку рухнуло дерево. Задело оно также парковку и тротуар, по которому постоянно ходят люди. К счастью, никто не пострадал.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КОРОНАВИРУСОМ МОЖЕТ ВЫРАСТИ

Минздрав Новосибирской области ожидает всплеск заболевания коронавирусом к концу сентября. Пока медучреждения, перепрофилированные под ковид госпитали, не будут возвращаться к работе по профилю.

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