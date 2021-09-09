В Новосибирске к концу сентября ожидают всплеск заболеваемости коронавирусом

В регионе пока не будут закрывать ковид-госпитали. Фото: Олег УКЛАДОВ

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов заявил, что в последнюю неделю сентября в регионе ожидают рост заболеваемости коронавирусом. По его словам, на это может повлиять начало учебного года и конец отпускного сезона.

— Сейчас мы уже знаем, как может развиваться инфекция в зависимости от сезона: у нас есть пример прошлой осени. Тогда рост заболеваемости начался в последнюю неделю сентября. Нынче ожидаем того же самого, тем более что сейчас начало учебного года и выход из отпусков, — пояснил Константин Хальзов.

Министр также отметил, что в связи с этим, пока еще медучреждения, перепрофилированные под ковид госпитали, не будут возвращаться к работе по профилю. Это позволит сохранить в регионе запас коечного фонда — сейчас свободно порядка 1 500 коек.

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