Новосибирец 75 лет назад спас лидера Северной Кореи — публикуем уникальные кадры

Новосибирцы получили уникальные кадры из Пхеньяна 1985 года. Фото: предоставлены Станиславом Шубертом

В Новосибирске оцифровали фильм о Якове Новиченко — советском десантнике, который накрыл собой гранату, брошенную в основателя Северной Кореи Ким Ир Сена. Годами герою никто не верил, пока сам Ким Ир Сен не приехал в Новосибирск поздравить спасителя. Имя новосибирца вошло в учебники по истории КНДР, а его детей и родственников до сих пор приглашают в страну. Что попало на уникальную пленку — в материале КП-Новосибирск.

Триумфальная арка построена в честь Корейского сопротивления японской оккупации. Фото: предоставлены Станиславом Шубертом

«БРУСИЛОВСКИЙ ПРОРЫВ» СПАС ЖИЗНЬ

9 сентября 2021 года весь народ Северной Кореи отмечает 73-летие основания Корейской Народно-Демократической Республики. В числе вождей и героев вспоминают сибиряка — Якова Тихоновича Новиченко. Каждый северокорейский пионер знает эту историю — как уроженец села Травное Новосибирской области спас жизнь основателя северокорейского государства Ким Ир Сена.

Сибиряк совершил свой подвиг 1 марта 1946 года в Пхеньяне. Там, на Вокзальной площади проходил митинг по случаю 27-ой годовщины мартовского антияпонского восстания 1919 года. Младший лейтенант Новиченко командовал взводом, выделенным для охраны трибуны и наблюдения за порядком на площади. Офицер расставил своих подчиненных и поднялся на нижнюю площадку трибуны, где стояли руководители Временного народного комитета Северной Кореи во главе с Ким Ир Сеном и представители советского военного командования.

Яков Новиченко и Ким Ир Сен до конца жизни были друзьями. Фото: предоставлены Станиславом Шубертом

В этот момент из толпы японский диверсант бросил гранату на трибуну. За доли секунды товарищ Новиченко схватил гранату и накрыл ее своим телом, спасая командиров и лидера Северной Кореи от смерти. Советский офицер получил тяжелые ранения и лишь чудом остался жив, но потерял кисть правой руки. Говорят, жизнь герою спасла книга «Брусиловский прорыв», которую офицер читал перед митингом и спрятал за пояс. Корейские врачи сумели поставить Якова Тихоновича на ноги. Ким Ир Сен регулярно справлялся о состоянии храброго офицера, но вскоре они потеряли связь друг с другом на многие годы.

Пхеньян был восстановлен после Корейской войны. Фото: предоставлены Станиславом Шубертом

ГЕРОЮ НЕ ВЕРИЛИ ПОЧТИ 40 ЛЕТ

Получив ранение, Яков Новиченко вернулся на малую родину — в село Травное Новосибирской области. Там он работал в совхозе. Изредка рассказывал односельчанам историю, как получил ранение и спас основателя КНДР Ким Ир Сена, но никто не верил герою. Ким Ир Сен разыскал Якова почти через 40 лет, когда в 1984 году посещал СССР. Он приехал к своему старому товарищу. На железнодорожном вокзале Новосибирска состоялась трогательная встреча спасенного и спасителя.

— Несколько членов нашей семьи поехали в Северную Корею, для нас была проведена экскурсия по Пхеньяну и организована встреча с Ким Ир Сеном. Вождь Северной Кореи наградил Якова Тихоновича орденом — за всю историю дипломатических отношений такую награду получали только Фидель Кастро и мой отец, — рассказала КП-Новосибирск дочь героя Татьяна.

Новый северокорейский лидер Ким Чен Ын распорядился обновить экспозицию про подвиг сибиряка. Фото: предоставлены Станиславом Шубертом

Ветерану присвоили звание Герой Труда КНДР, а о его визите был снят документальный фильм, который до сих пор засекречен и находится в архиве семьи героя. Однако еще одна копия случайно попала в руки новосибирских энтузиастов документального кино — Станислава Шуберта и Анатолия Антонова.

— Пару лет назад ко мне пришел человек из Общества российско-корейской дружбы и принес бобину с фильмом. Другие киноделы просили деньги, а я согласился оцифровать его бесплатно. Там было 4 части, одной пленки 300 метров. Я потратил всего неделю, совсем чуть-чуть подрезал кадры и подкрасил цвета, — сообщил новосибирский монтажер Анатолий Антонов.

Родственников Якова Тихоновича до сих пор чтят в КНДР. Фото: предоставлены Станиславом Шубертом

ПОСОЛ КИМ ЧЕН ЫНА ПРОСИЛ ВЕЩИ СИБИРЯКА

Уникальные кадры 1985 года не найти в интернете — на них во всей красе показан обновленный Пхеньян, памятники вождю и триумфальная арка.

Северная Корея до сих пор считается закрытой для большинства интуристов страной. Фото: предоставлены Станиславом Шубертом

— Каждый школьник в Северной Корее знает историю Якова Новиченко. Наша семья имеет возможность по приглашению посещать Северную Корею. Дружеские отношения продолжаются до сегодняшних дней через посольство КНДР в Москве. Они присылают письма, поздравления по праздничным датам и по каким-либо важным событиям, — рассказала Татьяна.

Монумент идей Чучхе имеет высоту в 170 метров вместе с факелом. Фото: предоставлены Станиславом Шубертом

После встречи с Ким Ир Сеном Яков Тихонович почти каждый год посещал КНДР. Лидер страны называл Якова своим братом и всегда принимал его и членов его семьи, даже когда был очень занят государственными делами.

— Яков Тихонович очень сильно переживал по поводу смерти Ким Ир Сена в июле 1994 года. Отец прощался с нами, уезжая в больницу, и 8 декабря в том же году его не стало. На вопрос, заданный мне на встрече с учениками посольства КНДР в Пхеньяне — смогли бы вы совершить такой подвиг? — я ответила: «Никто не может знать, как бы поступил в эти секунды, но я твердо могу сказать, что характер у меня папин».

Дипломатические отношения двух стран остаются дружественными по сей день. Фото: предоставлены Станиславом Шубертом

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