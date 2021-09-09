В Новосибирске штормовой ветер повалил дерево на детскую площадку

Дерево полностью повалилось на землю. Фото: стоп-кадр с видео «Вести Новосибирск»

В четверг, 9 сентября, на проспекте Дзержинского Дзержинского произошло ЧП. Там, во дворе дома №37, от сильного ветра на детскую площадку рухнуло дерево. Об этом изданию «Вести Новосибирск» рассказали местные жители.

— Дерево рухнуло не только на детскую площадку, но и на парковку, а также на тротуар, по которому постоянно ходят люди. К счастью, никто не пострадал, — рассказал очевидец.

Известно, что в этом дворе есть несколько аварийных деревьев. Управляющая компания предлагает жителям устроить собрание, на котором будет решен вопрос сноса опасных деревьев.

Напомним, ранее синоптики предупреждали новосибирцев о резком похолодании и штормовом ветре.

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