В Новосибирске штормовой ветер повалил дерево на детскую площадку

Дерево полностью повалилось на землю. Фото: стоп-кадр с видео «Вести Новосибирск»
В четверг, 9 сентября, на проспекте Дзержинского Дзержинского произошло ЧП. Там, во дворе дома №37, от сильного ветра на детскую площадку рухнуло дерево. Об этом изданию «Вести Новосибирск» рассказали местные жители.
— Дерево рухнуло не только на детскую площадку, но и на парковку, а также на тротуар, по которому постоянно ходят люди. К счастью, никто не пострадал, — рассказал очевидец.
Известно, что в этом дворе есть несколько аварийных деревьев. Управляющая компания предлагает жителям устроить собрание, на котором будет решен вопрос сноса опасных деревьев.
Напомним, ранее синоптики предупреждали новосибирцев о резком похолодании и штормовом ветре.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер