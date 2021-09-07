Последние новости Новосибирска на 7 сентября 2021 года: начали тестировать вакцины на детях, подросток получил условный срок за похищение девушки

Главные новости на 7 сентября в Новосибирске. Фото: Алексей БУЛАТОВ / соцсети.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 7 сентября 2021 года: обо всех самых важных событиях за минувшие сутки читайте в нашем материале.

НАЧАЛИСЬ ИСПЫТАНИЯ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19 НА ДЕТЯХ

Под контролем Минздрава и Росздравнадзора начались клинические испытания вакцины «Спутник V» на детях: об этом сообщили вирусолог Сергей Нетесов. В случае успеха будет разрешено прививать детей и подростков с 12 лет.

ДАЛИ УСЛОВНЫЙ СРОК ПОДРОСТКУ, ПРИКОВАВШЕМУ СТУДЕНТКУ К БАТАРЕЕ

В Новосибирске суд вынес приговор 16-летнему подростку, приковавшему к батарее свою возлюбленную - 17-летнюю студентку, похожую на Дейенерис. Подростку назначили 2 года условно с испытательным сроком на 2 года.

НОВОСИБИРСКИЕ ВОЛОНТЕРЫ СПАСАЮТ ЖИЗНЬ ЩЕНКУ БУЛЬДОГА

3-месячного бульдога Мишель с генетической болезнью лапок лечат новосибирские волонтеры. Сначала хозяйка Мишель, как только стал известен диагноз, хотела усыпить щенка. Но вмешались волонтеры, и теперь ей ищут новый дом.

ПОЙМАЛИ МУЖЧИНУ, ПРОЛОМИВШЕГО ЧЕРЕП ПРОХОЖЕМУ

Новосибирские полицейские поймали сибиряка, проломившего череп мужчине в Академгородке. Жестокое избиение произошло в ночь на воскресенье, 5 сентября, на улице Демакова: напали на мужчину из-за того, что он защищал свою жену.

В ТРОЙНОМ ДТП ПОГИБ МУЖЧИНА

Жуткое ДТП произошло в Коченевском районе: на трассе столкнулись три автомобиля - «Жигули», «Haval» и грузовик «DAF». 46-летний водитель «Жигулей» погиб на месте.

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