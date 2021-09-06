Новосибирский ученый объяснил причины и важность вакцинации подростков от коронавируса

Прививки испытывают на детях от 12 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирский вирусолог Сергей Нетесов объяснил важность вакцинации подростков от коронавируса. Об этом он рассказал в интервью КП-Новосибирск.

— Сейчас идут клинические испытания вакцины «Спутник V» на отобранных группах детей. Они идут под контролем Минздрава и Росздравнадзора. Когда испытания закончатся, то в случае их успеха будет разрешено прививать юношей и девушек, начиная с 12 лет, — объяснил КП-Новосибирск Сергей Нетесов, бывший заместитель генерального директора Центра «Вектор», молекулярный биолог, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ.

Как объяснил вирусолог, схема испытаний разработана еще десятилетия назад. Сначала препарат проверяют на пациентах в возрасте от 18 до 65 лет, следом идут подростки, а потом, если угрозы их здоровью будут сильные, то дело может дойти и до младенцев.

— Подростков и младенцев будут прививать в том случае, если окажется, что они восприимчивы к вирусу, и заболевание им приводит к серьезным последствиям их здоровью. Сейчас как раз таки и выяснено, что дети заражаются новыми вариантами «Альфа» и «Дельта» намного чаще и болеют от них тяжело, вплоть до смертельных исходов. А это — большое отличие от исходного, уханьского варианта. Да и смертность у детей начала расти. Уже только в одном Новосибирске по данным официальной статистики умерло 13 детей, — говорит ученый.

Пока что результаты испытаний российских вакцин на этой возрастной группе неизвестны, н: врачи и вирусологи России ждут, когда они будут обнародованы.

Между тем, во всех странах Западной Европы уже два месяца прививают детей старше 12 лет, поскольку испытаниях их вакцин на этой возрастной группе уже проведены, а их результаты опубликованы. А нам осталось дождаться окончания испытаний своих детских вакцин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.