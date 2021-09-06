«Бегает на двух лапках»: новосибирские волонтеры забрали у хозяйки породистого щенка — она хотела его усыпить

Собаке 3,5 месяца. Фото: предоставлено Ольгой ЖУКОВОЙ

Милая смешная мордашка, ушки торчком и честные глаза… Но эта породистая собака не похожа на других собратьев. Французский бульдог Мишель родилась с генетической болезнью, сейчас щенку 3,5 месяца. И работают только две передние лапы. Волонтеры из Новосибирска ищут Мишель новый дом.

«НЕ СМОЖЕТ ХОДИТЬ»

Мишель выкупили у заводчика в Новосибирске, когда ей был всего месяц. Новые хозяева увезли щенка на Камчатку, они были уверены, что пес здоров.

— Примерно в 3 месяца у Мишель стали отказывать лапки. Хозяйка возила ее в несколько ветеринарных клиник, где врачи поставили неутешительный диагноз: «5-я степень неврологического дефицита». Сказали, это не лечится, предложили усыпить щеночка, — поделилась с КП-Новосибирск Ольга Жукова, куратор собаки в Новосибирске.

Мишель готовы были лишить жизни из-за ее недуга, но к делу подключились дальневосточные волонтеры. Они случайно увидели бульдога в клинике. Ребята нашли в Новосибирске врачей, которые согласились прооперировать маленького бульдога. Так щенка спасли от смерти.

— Удалось договориться с пассажирами одного из авиарейсов, чтобы они взяли Мишель с собой и привезли в Новосибирск. В первый же день щенку сделали операцию — установили в позвоночник несколько пластин, которые должны помочь передвигаться, — говорит сибирячка.

НУЖНЫ ДОМ И КОЛЯСКА

После операции прошло уже несколько недель. Мишель чувствует себя прекрасно и уже вовсю бегает пока на двух лапках. Медики начали курс реабилитации, чтобы попробовать поставить щенка на все четыре конечности.

— Мишель каждый день делают массаж, устраивают тренировки в воде, чтобы она разрабатывала задние лапы, — объясняет волонтер.

Для Мишель ищут дом. Фото: предоставлено Ольгой ЖУКОВОЙ

Шансы на то, что Мишель начнет ходить как все, очень малы. Однако попытки помочь песику пока не оставляют. Теперь волонтеры задались целью найти малышке дом, где бы ее любили и больше никогда не предали.

— Ей нужна любовь, а не жалость. Нужен хозяин, который примет ее любой, какой бы она ни была. Мы в свою очередь будем помогать, организуем коляску, научим, как с ней обращаться, — уверяет Ольга.

Пока что Мишель живет в ветеринарной клинике. Врачи говорят, что, несмотря на свою особенность, Мишель способна рассмешить и утешить, как и любой другой самый обычный щенок.

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