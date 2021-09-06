В Новосибирске полицейские поймали мужчину, проломившего череп новосибирцу

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: Архив «КП» Фото: Артем КИЛЬКИН

Новосибирские полицейские поймали сибиряка, проломившего череп мужчине в Академгородке. Жестокое избиение произошло в ночь на воскресенье, 5 сентября, на улице Демакова. После потасовки пострадавший попал в больницу с тяжелыми травмами, а агрессора поймали. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Нападавшим оказался 30-летний житель Советского района. Его задержали оперативники уголовного розыска. Полицейские выяснили, в ходе конфликта подозреваемый нанес оппоненту множественные удары по голове, — уточнили в ведомстве.

В полиции добавили, в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ему уже избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящий момент ведется расследование уголовного дела, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее КП-Новосибирск писала, все произошло на остановке «Общественный транспорт». Супруги Станислав и Анастасия возвращались с друзьями с дачи и долго не могли вызвать такси. Они решили дойти до остановки, где к ним подошел крупный мужчина. Здоровяк попросил зажигалку, а после начал задираться. Он явно провоцировал пару на конфликт: цеплялся к словам, а еще замахивался на Анастасию рюкзаком. Стас встал на защиту жены — он два раза ударил агрессора. Того же это взбесило — он набросился на мужчину, повалил его на асфальт и принялся жестоко избивать. В очередной раз он так сильно швырнул противника на землю, что раздался звук лопающегося стекла — у 28-летнего парня треснул череп. По словам жены пострадавшего, злоумышленник осознал, что натворил, только когда Станислава в бессознательном состоянии увезла «скорая». В больнице мужчина впал в кому. Сейчас девушка надеется на выздоровление супруга, а также верит, что виновник ответит за содеянное по всей строгости закона. Напомним, у пары подрастают двое маленьких детей.

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