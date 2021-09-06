Под Новосибирском столкнулись три автомобиля: погиб 46-летний мужчина. Фото: ГИБДД по НСО.

Жуткое ДТП произошло в Коченевском районе Новосибирской области. Подробности инцидента, случившегося накануне, 5 сентября, рассказали в ГИБДД по региону.

— Примерно в пять вечера 30-летний мужчина за рулем машины DAF ехал по Северному обходу в направлении Новосибирска. На 29 километре трассы он столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2106», которым управлял 46-летний сибиряк. После чего «ВАЗ» отбросило на автомобиль HAVAL, — прокомментировали ЧП в ведомстве.

ДТП стало фатальным для водителя «Жигулей». Известно, 46-летний житель Кузбасса погиб на месте аварии от полученных травм. Кроме того, пострадала пассажирка автомобиля HAVAL — медики оказали помощь 72-летней сибирячке.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины крупного ЧП, проводится проверка.

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