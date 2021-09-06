В Новосибирске вынесли приговор подростку, похитившему студентку, похожую на Дейенерис

Парень вины в содеянном не признал. Фото: соцсети// личный архив.

В Новосибирске суд вынес приговор 16-летнему подростку, приковавшему к батарее свою возлюбленную - 17-летнюю студентку, похожую на Дейенерис. Парня признали виновным по части 2 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего»). Об этом сообщили в СК РФ по Новосибирской области в понедельник, 6 сентября.

— Установлено, что 24 апреля 2021 года молодой человек находился вместе со своей 17-летней знакомой в комнате общежития на улице Лазарева, 31а. Парень приревновал девушку — он прочитал ее переписку в мобильном. Студентка попыталась уйти, но обвиняемый не дал ей сделать этого. Он не менее 4-х раз ударил ее ладонью по лицу. А затем взял наручники и приковал руку девушки к батарее. После чего подросток закрыл комнату и ушел в неизвестном направлении. Таким образом, он незаконно удерживал 17-летнюю девушку в комнате общежития. Потерпевшей удалось дозвониться до матери — женщина вызвала полицию, — рассказали подробности в ведомстве.

По данным следствия, парень вины в содеянном не признал. Суд вынес ему приговор — подростку назначили 2 года условно с испытательным сроком на 2 года.

Как ранее писала КП-Новосибирск, молодых людей связывали отношения. 17-летняя девушка, похожая на Дейенерис, вызывала ревность у парня-хулигана. В тот день поводом для конфликта стала фотография, которую студентка разместила в соцсети. Подросток требовал удалить провокационный снимок, но та отказывалась. По словам матери девушки, молодой человек неоднократно поднимал руку на ее дочь. Однако сам парень убеждает, что «жестокие игры» они устраивали для разнообразия сексуальных отношений.

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