«Вообще-то это было свидание»: парень, приковавший новосибирскую студентку наручниками к батарее, заявил, что не похищал ее

16-летний подросток утверждает, что его второй раз пытаются подставить. Фото: соцсети // личный архив

Мама 16-летней первокурсницы из Новосибирска заявила в полицию о похищении дочери. И обвинила в этом ее бывшего парня — якобы тот приковал студентку наручниками к батарее и удерживал в квартире несколько часов. Молодой человек объяснил, что это было романтическое свидание с элементами игры, где все происходило добровольно и по обоюдному желанию. Журналист КП-Новосибирск выслушал версию влюбленного парня, которому теперь, возможно, грозит срок.

«ОНА САМА ХОТЕЛА СВИДАНИЕ С НАРУЧНИКАМИ»

Скандальная история любовных отношений двух подростков может обернуться уголовным делом. В субботу, 24 апреля, мама 17-летней Ольги* заявила в полицию, что дочку похитил и удерживал бывший парень.

— 16-летний молодой человек незаконно удерживал на съемной квартире, пристегнув наручниками к батарее, несовершеннолетнюю учащуюся колледжа. Молодой человек был задержан нарядом ППС по месту жительства, проводится проверка, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Мать студентки рассказала КП-Новосибирск свою версию произошедшего. А вот у парня на этот счет совсем другое мнение. Костя уверяет, что у них с Олей было романтическое свидание, а сам он стал жертвой шантажа.

— Это очередная подстава от бывшей и ее семьи. Похищения не было, Оля сама согласилась встретиться, хотела романтическое свидание. Мы знакомы еще с седьмого класса, потом встречались чуть больше года и расстались. Скорее всего, сыграли чувства, и мы снова начали видеться, — рассказал КП-Новосибирск Костя.

Подросток не был судим и рос в обычной семье. Но маме девочки не понравились его оценки. Фото: соцсети

По его словам, в тот день он встретил Олю у колледжа, где она учится. Подростки пошли гулять в торговый центр, после чего поехали к Косте домой. Там парочка развлекалась с наручниками. — Никто никого насильно не удерживал. Мы развлекались, потом Оля захотела есть, и я пошел за едой, зашел к своим родителям. А она осталась в квартире ждать меня. Внезапно мне позвонили из полиции и сообщили, что я якобы похитил ее и приковал наручниками к батарее. После чего меня задержали сотрудники МВД. Я даже не знаю, как Олю забрали из квартиры, я был в этот момент у своей матери, — продолжает Костя.

«ОДНАЖДЫ ЕЕ МАМА ЗАСТУКАЛА НАС»

Юный Ромео уточнил, что квартира, где проходили свидания, съемная. Сам парень работает курьером и живет самостоятельно. Однако из-за бывшей девушки попадает в полицию не в первый раз.

— Мать Оли уже пыталась меня посадить в тюрьму из-за того, что я, по ее словам, «опорочил ее дочь до свадьбы». Однажды она зашла в квартиру и застукала нас, после чего написала на меня заявление об изнасиловании. В тексте заявления даже требовала миллион рублей. Но дело закрыли, потому что преступления тут нет, это наши с Олей личные отношения, — говорит подросток и добавляет, что с «тещей» у него не сложились отношения с самого начала — она не была довольна его школьными оценками и считала, что ее дочери такой неуч не пара.

Парень говорит, что они договаривались о свидании. Фото: https://www.instagram.com/donnyboss154/

Парень говорит, что в пользу его невиновности есть доказательства — записи с видеокамер колледжа и торгового центра, показания соседей, которые часто видели парочку вместе, даже переписка в соцсетях. Он настаивает, что насильно в квартире девушку не удерживал.

— В таких случаях следователи изымают смартфоны, изучают переписки и запрашивают детализацию звонков. Также значение имеют видеозаписи, по поведению девушки будет ясно — она шла в квартиру скованная или радовалась свиданию. И следователям нужно будет доказать, что у подростков не было договоренности о пользовании наручниками, — прокомментировала КП-Новосибирск юрист Инесса Рябинина.

В силу возраста 16-летнему Косте вряд ли грозит статья о развращении одногодки. Однако на время разбирательства следствие может поместить парня под домашний арест, если посчитает, что парень все-таки лишил девушку свободы.

* Имена изменены.

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