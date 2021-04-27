В Новосибирске 16-летний парень украл девушку, похожую на Дейенерис, и приковал ее наручниками к батарее

Парень подкараулил девушку с пистолетом на остановке. Фото: соцсети.

В съемной квартире на улице Лазарева в Новосибирске полицейские обнаружили прикованной наручниками к батарее 17-летнюю студентку. Пленница плакала, что ее похитил бывший парень, которому всего 16 лет. Подробности этой истории корреспондентам КП-Новосибирск рассказала мама девушки.

«ХОТЕЛА ПОМОЧЬ С УЧЕБОЙ»

Оля* и Костя* познакомились в школе. Учились в параллельных классах, часто общались на переменах. Неудивительно, что парень запал на красотку. Миловидная блондинка очень похожа на киношную Дейенерис из «Игры престолов». Отношения стали серьезными год назад, когда началась дистанционка. «Дейнерис» подтягивала Костю по разным предметам. Но в итоге подростки стали заниматься не только уроками.

- Дочка ему помогала с учебой и все чаще стала пропадать у него дома. В это время его мама забеременела, лежала на сохранении. Дома никого, кроме них, не было, вот отношения и закрутились, - рассказала КП-Новосибирск мама Оли.

Женщина не особо радовалась первой любви дочери. Наоборот, переживала. Говорит, что Оля стала плохо есть, похудела.

- А потом я поймала их дома. И в тот момент он ее бил! Оказалось, что это было не в первый раз. Но Оля прощала и позволяла, так как любила, - возмущается мама Оли. В тот день она потащила дочь в полицию писать заявление. Но позже Оля сама втайне от матери его забрала. Пожалела парня.

Осенью Оля пошла учиться в музыкальный колледж. Казалось, школа и первые отношения позади. Маме сказала, что с Костей рассталась. Но паренек решил так просто не сдаваться.

Мама девушки уверяет, что парень угрожал ей. Фото: соцсети.

ПЕРЦОВЫЙ БАЛЛОНЧИК И ПИСТОЛЕТ

- Костя стал караулить ее у колледжа. Однажды дочь позвонила в слезах. Сказала, он поймал ее на остановке, приставил к ней пистолет и сказал: «Не пойдешь со мной - пристрелю». А откуда дочь знает - травматический пистолет или настоящий? - продолжает мама студентки и описывает другой случай: - Мы живем на первом этаже. Сначала дочка выглянула в окно, потом - я, а он в ответ брызнул из газового баллончика. Я потом к врачам ходила, мне выдали справку о химическом ожоге глаз, но в полиции опять никак не отреагировали.

С несостоявшимся зятем женщина пыталась договориться по-хорошему. Умоляла отстать от ее дочери.

- Я ему говорю: «Ну что же ты нас мучаешь?» А он в ответ: «Я после Оли ни с кем не могу встречаться, мне все противны», - передает диалог с парнем мама Оли.

«ТРИ ЧАСА СТОЯЛИ ПОД ДВЕРЬЮ КВАРТИРЫ, ГДЕ БЫЛА ПРИКОВАНА ДОЧКА»

Как Оля рассказала маме, 24 апреля Костя действовал все по той же схеме: подкараулил ее с пистолетом на остановке. И угрозами затащил на съемную квартиру.

- Он ее там бил, у дочери сейчас все лицо синее, - говорит женщина. - Приковал ее к батарее, отобрал телефон. Поставил его в режим постоянной занятости - никто дозвониться не мог… Вот только одного не учел: в тот день у Оли был не один телефон, а два. У нее на телефоне интернет закончился, а на одном из уроков нужно было на сайты какие-то заходить. И я дала ей один из своих мобильников. Дочка дождалась момента, когда он бросил ее на съемной квартире, а сам пошел к маме поесть. Мать ему, кстати, и сняла эту квартиру, потому что он что попало дома стал творить: то напьется, то курит, то колотит все. Когда он ушел, Оля смогла добраться до телефона и написать мне SMS: «Мама, он меня убьет». Я сразу вызвала на тот адрес полицию и сама туда поехала. Мы с полицией почти три часа ждали, пока приедет хозяин съемной квартиры и откроет дверь. А она, бедная, сидела за дверью прикованная к батарее наручниками! А если этого телефона не было бы, он ее придушил бы?

Сама девочка с журналистами не общается. А полиция пытается разобраться в этой истории. Действительно ли девушка стала жертвой бывшего парня-тирана? Или, может, подростки втайне встречались, а история про пистолеты и похищения - это отговорка для мамы? Пока паренек не задержан, но полицейские его уже допросили.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

* Имена героев публикации изменены.

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