«Удаляй голую фотку»: подросток приковал бывшую девушку наручниками к батарее из-за ревности

Следователи завели на парня уголовное дело за похищение девушки. Фото: соцсети.

Новосибирские следователи завели уголовное дело на 16-летнего подростка, которого обвиняют в похищении студентки музыкального колледжа. Напомним, по версии матери девушки, он, угрожая пистолетом, привел 17-летнюю первокурсницу в съемную квартиру и приковал ее наручниками к батарее. Хотя сам парень уверяет, что девушка пошла с ним добровольно и у них было свидание. И наручниками против воли он студентку не приковывал. Теперь в этой истории будут разбираться правоохранители:

- Подросток приревновал девушку, прочитав ее переписку в телефоне. Он взял наручники, пристегнул руку потерпевшей к батарее, после чего закрыл комнату и ушел в неизвестном направлении, - пояснили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

Корреспондентам КП-Новосибирск удалось выяснить, из-за чего парень мог приревновать: девушка разместила в соцсетях фото, которое он посчитал слишком откровенным.

Та самая переписка о фото. Фото: личный архив.

- Фотку в инсте, где ты - голая, без лифака и футболки, удаляй, - заявил подросток студентке в перписке.

- Тебе кажется, просто там свет. Не буду ничего удалять, - обиделась девушка.

Действительно ли из-за фото все произошло, выяснят следователи:

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего), - продолжают в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области. - Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Сама студентка прощать бывшего парня, похоже, не собирается:

- Почему вот такие люди как он, живёт, ходит, почему? - написала девушка в переписке с корреспондентом КП-Новосибирск.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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