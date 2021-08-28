Последние новости Новосибирска на 28 августа 2021 года: на отчима, избившего падчерицу, завели уголовное дело, новосибирцы доехали на «Запорожце» до Крыма

Читайте главные новости Новосибирска за последний день. Фото: предоставлено героями публикации / Олег ЗОЛОТО.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 28 августа 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашей подборке.

МАТЬ ПЯТИЛЕТНЕЙ ДЕВОЧКИ, ИЗБИТОЙ ОТЧИМОМ, ХОТЯТ ЛИШИТЬ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

В отношении отчима, который поднял руку на 5-летнюю падчерицу, следователи возбудили уголовное дело. Как оказалось, сибиряк не раз истязал своих приемных детей. А мать малышей, которая не давала медикам осмотреть избитую дочку, хотят лишить родительских прав

НОВОСИБИРЕЦ ДОЕХАЛ НА СТАРЕНЬКОМ «ЗАПОРОЖЦЕ» ДО КРЫМА

Военный из Новосибирска, занимающийся реставрацией старых автомобилей, совершил этим летом незабываемое путешествие. Вместе с семьей он на миниатюрном голубом «Запорожце» доехал из Сибири до Крыма.

БАСТРЫКИН ВЗЯЛ КОНТРОЛЬ РАССЛЕДОВАНИЕ ГИБЕЛИ 3-ЛЕТНЕГО МАЛЫША

Трагедия случилась в Карасукском районе: там 3-летний мальчик попал под трактор, который скашивал траву у обочины. Спасти ребенка не удалось. Расследование дела взяли на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

К ГАИШНИКАМ ВЫШЕЛ МЕДВЕЖОНОК

В городе Чулым засняли годовалого медведя, который вышел на трассу из леса. Косолапый отбился от матери — его привлек мед с пасеки неподалеку. Хотя инспекторы минприроды выпроваживали медвежонка из города, он из любопытства все равно возвращается к людям.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.