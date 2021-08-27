«Гаишники тормозили и фотографировались»: как военный доехал из Сибири до Крыма на стареньком «Запорожце»

«Запорожец» - гордость семьи Чанчиковых. Фото: предоставлено Александром ЧАНЧИКОВЫМ.

Как сделать свой отпуск незабываемым, знает 44-летний новосибирец Александр Чанчиков. Сибиряк - военный, а свободное от защиты Родины время проводит в гараже: его хобби - реставрация старых автомобилей. Хотя в отпуск, ему, как и любому жителю сурового региона, хочется на море. В этом году у Александра получилось совместить и хобби, и отдых. Он восстановил старенький «Запорожец» 1964 года выпуска и в компании сыновей отправился в Крым. О своем путешествии военный рассказал журналистам КП-Новосибирск.

Инспекторы ГИБДД останавливали авто и фотографились. Фото: предоставлено Александром ЧАНЧИКОВЫМ.

«ВСЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ, КРОМЕ СИДЕНИЙ»

Александр Чанчиков запланировал отпуск еще полгода назад, когда за окном завывала вьюга и трещали сибирские морозы. Мужчина купил старенький «Запорожец», между прочим, считающийся иномаркой, и принялся приводить его в порядок.

- В целом автомобиль с ремонтом обошелся где-то в 200 тысяч. Я его починил, оставил все оригинальное. Правда, двигатель более свежий - 1980-х годов, он мощнее. А для комфорта передние сиденья заменил на удобные из «Тойоты». Популярным цветом для «горбатого» был синий. Я добавил в краску немного бирюзы, и получился очень яркий голубой оттенок. Такой издалека заметишь, - описывает машину Александр.

Владелец раритетного авто был на 100 процентов уверен, что его восстановленный «Запорожец» без проблем преодолеет тысячи километров. Ведь еще в советские времена считалось, что этот миниатюрный автомобиль надежен, а как показали годы - еще и долговечен.

Сибиряки добирались до моря шесть дней. Фото: предоставлено Александром ЧАНЧИКОВЫМ.

12 ДНЕЙ В ДОРОГЕ

Сыновей Александра, которым 13 и 18 лет, нисколько не смутило отсутствие комфортабельного салона, как в современных внедорожниках: они рвались в поездку. А вот супруга решила, что прилетит в Крым на самолете.

Мужчинам предстояло отправиться в дорогу самостоятельно. Они взяли с собой все самое необходимое и даже палатку прихватили на случай непредвиденных ночлегов. А на заднем стекле «горбатого» появилась надпись: «Пиво буду, но в Крыму».

Дорога до курорта заняла 6 дней в одну сторону и столько же - обратно.

Те самые надписи на авто сибиряков. Фото: предоставлено Александром ЧАНЧИКОВЫМ.

- Несмотря на то, что я и мой старший сын достаточно высокие - под метр девяносто - и крупные ребята, нам было удобно ехать. Максимальная скорость автомобиля - 80 км/ч. Я даже скажу, что на втором своем автомобиле за рулем, а он посовременнее, я уставал больше. Тут катились спокойно. Только вот на пути до Челябинска нас буквально на каждом посту тормозили гаишники. С документами все в порядке, проверяли, улыбались, удивлялись, фотографировались с нами, и мы двигали дальше, - вспоминает путешествие Александр.

По пути парни делали остановки на ночлег в придорожных гостиницах, а ближе к югу даже несколько раз ставили палатку. Заезжали в крупные города, смотрели достопримечательности, радовали местных жителей.

Несколько раз сибиряки пробивали колеса. Фото: предоставлено Александром ЧАНЧИКОВЫМ.

«МЫ ДАРИЛИ ВСЕМ УЛЫБКИ»

Путешественники не только сами получали положительные впечатления и эмоции, но и всем вокруг дарили хорошее настроение.

- Реакция на нашу машину всегда была позитивная. Люди чуть-чуть вспоминали прошлое. Один мужчина даже сказал: «Я в детстве думал, что «Запорожец» - большой автомобиль, а он такой маленький, оказывается». У всех было желание сделать фото у машины, с интересом подходили, щелкали на телефоны, расспрашивали нас о впечатлениях. Даже автозаправщики с удовольствием позировали рядом с «Запорожцем». Радушно везде встречали, - делится эмоциями сибиряк.

Мужчина отмечает, что за все время пути автомобиль ни разу не подвел. Пару раз на ямках пробивали колеса, но это дело житейское.

В Крыму семья воссоединилась. Уже полным составом Чанчиковы исколесили побережье, искупались в Черном море и посвятили отдыху 13 дней.

Такие записки оставляли сибирякам. Фото: предоставлено Александром ЧАНЧИКОВЫМ.

Домой возвращались раздельно: отец и старший сын - на «Запорожце», а младший с мамой - на самолете.

- Младший не передумал ехать, но ему ведь надо было готовиться к школе. Решили, что не будем рисковать, все-таки дорога непредсказуема. В любом случае ему уже есть что написать в традиционном сочинении «Как я провел лето». Такое приключение запомнится на всю жизнь, - улыбается Александр.

А для тех, кто подумал, что супруга сибиряка не разделяет любви мужа к приключениям и летает только самолетами, мужчина дополняет:

- Ольга тоже обожает путешествия. В этом году просто отпуск наслоился, и у нее, пока мы ехали в Крым, был свой йога-тур. А вообще мы вместе везде. В 2019 году вдвоем ездили в Севастополь на байкерский фестиваль на мотоцикле.

Этот кадр сибиряки сделали в Севастополе. Фото: предоставлено Александром ЧАНЧИКОВЫМ.

БЮДЖЕТ ПУТЕШЕСТВИЯ

Если кто-то мог подумать, что добраться из Сибири в Крым на стареньком авто - дешевое удовольствие, то можем заверить: это миф.

По подсчетам семьи Чанчиковых, на бензин для «Запорожца» ушло порядка 40 тысяч рублей, примерно 30 тысяч - на питание в дороге.

Ночевки в гостиницах на троих обошлись в 100 тысяч. Хотя сэкономить на отдыхе все же получилось, ведь иногда парни спали в палатках на берегу моря, где за крышу над головой платить не надо было.

- Мне понравилось, что вдоль берега можно спокойно подъехать на машине, выбрать удобное место и поставить палатку. При этом вокруг все очень чисто, никто не мусорит, а туристы увозят с собой все банки, обертки и все остальное, - заверяет Александр.

Конечно, если бы семья добиралась самолетом, отдых на побережье вышел бы в более круглую сумму. Добавьте сюда стоимость отеля, питание и развлечения на всю семью - и сумма станет еще значительнее.

- Если не прибавлять сюда стоимость восстановления «Запорожца», то мы бюджетно отдохнули. Мне нравятся такие путешествия. Надеюсь, что следующим летом мы еще что-нибудь интересное придумаем, - добавляет сибиряк.

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