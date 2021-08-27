Глава СК России взял на контроль расследование дела о попадании под трактор 3-летнего мальчика под Новосибирском

Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела после несчастного случая с трехлетним мальчиком. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела, возбужденного после несчастного случая с 3-летним мальчиком под Новосибирском. Напомним, ЧП случилось 26 августа в Карасукском районе: малыш попал под трактор, косивший траву.

— Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СКР по Новосибирской области Антону Бадулину доложить о ходе расследования уголовного дела по факту смерти 3-летнего ребенка в Новосибирской области по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ», — сообщили в Следственном комитете РФ.

Ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

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