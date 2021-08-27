Против отчима, жестоко избившего падчерицу под Новосибирском, возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело против отчима, издевавшегося над падчерицей и пасынком под Новосибирском. Фото: СУ СКР по НСО

Следователи возбудили уголовное дело против отчима, издевавшегося над падчерицей и пасынком под Новосибирском. 30-летнего мужчину обвиняют в истязаниях по статье 117 УК РФ.

— Следствием установлено, что подозреваемый проживал в доме по улице Восточная в селе Кожурла вместе с женщиной и двумя ее детьми: 5-летней дочерью и 4-летним сыном. Свою неприязнь к детям мужчина выражал в систематических побоях, длившихся с января по август 2021 года, — сообщили в областном следственном комитете. — Известно также, что вечером 24 августа, в ограде своего дома, мужчина ударил падчерицу веткой дерева по ногам, а потом поднял за руку вверх и с силой бросил на землю. Произошедшее увидели соседи и сообщили в органы.

Сейчас сибиряк задержан, в ближайшее время его допросят. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судмедэкспертиз.

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