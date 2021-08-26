«Поднимал и бросал о землю»: отчим жестоко избил пятилетнюю девочку в селе под Новосибирском

Полицейские помогали медикам спасти избитого ребенка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЧП произошло в Убинском районе Новосибирской области. Соседи неблагополучной семьи Свиновых* увидели, что отчим жестоко издевается над пятилетней падчерицей. Чтобы остановить изверга, люди позвонили участковому и в местную больницу.

- Мы думали, он убьет девочку. Поднимал на руки, а потом со всей силы бросал на землю. Девочка кричала и плакала. Младший братик бегал рядом и пытался помочь сестренке, но разгневанный папашка никак не унимался. Да и не отец он этим детям вовсе - так, сожитель их матери. Они днем чаще всего спят, а ночью пьют и буянят. Возможно, дети не давали ему прийти в себя после очередной гулянки, этим и разозлили, - рассказали КП-Новосибирск местные жители села Кожурла.

Когда на место ЧП приехали медики, у женщины проснулся материнский инстинкт. Она стала бросаться на врачей, обкладывать их трехэтажным матом. Мать не давала даже осмотреть дочку и оказать ей помощь. Пришлось вызывать на подмогу полицейских и органы опеки. Увидев, что ситуация накаляется, женщина схватила дочь на руки и бросилась в бега.

- Нашли ее в доме у знакомых. Видя, что ситуация сложная, забрали в больницу и девочку, и ее братика. Тяжелых травм у малышки, к счастью, не оказалось. У мальчика только царапина на лице. Мы их увезли в местную больницу, а на следующий день госпитализировали в Убинку, в детское отделение, - сообщила заведующая Кужурлинским отделением ЦРБ Наталья Арнгольд.

С буйным отчимом сейчас разбирается местный участковый. По факту нанесения побоев ребенку проводится проверка. Местные говорят, что семья Свиновых уже давно на особом счету в селе.

Любовь Свинова переехала в эту деревню из соседнего поселка около года назад. Женщина приобрела на материнский капитал небольшую квартиру и нашла себе жениха. В Николаевке, где раньше жила Люба с ребятишками, осталась ее мать. Она долгие годы боролась с пьянством дочери, но потом опустила руки и решила больше не вмешиваться.

Однако в новую жизнь сибирячки и ее сожителя стали постоянно вмешиваться соседи. Они бесконечно жалуются на бурные вечеринки в доме, где живут маленькие дети. Комиссия по делам несовершеннолетних уже не раз предупреждала Любовь о возможных последствиях такого образа жизни. Малыши даже не посещали детский садик и были постоянными свидетелями пьянок да гулянок. Любе штраф выписывали пару месяцев назад. Правда, 3 тысячи рублей, которые пришлось заплатить горе-мамаше, ее не образумили. Она и ее сожитель нигде не работают, пропивают детские пособия и совершенно не следят за ребятишками.

Органы опеки снова принялись работать с проблемной семьей. Пока дети находятся в больнице, их здоровью ничто не угрожает. Но стоит ли возвращать малышей такой маме? С этим вопросом редакция КП-Новосибирск уже обратилась в органы опеки.

* Имена и фамилии героев публикации изменены.

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