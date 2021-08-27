В Новосибирской области мать двоих детей, над которыми издевался отчим, хотят лишить родительских прав. Фото: СУ СКР по Новосибирской области
В Новосибирской области мать двоих детей, над которыми издевался отчим, хотят лишить родительских прав. Об этом сообщили в областном МВД.
— 24 августа в полицию поступило сообщение по факту нанесения телесных повреждений 5-летнему ребенку в одном из сел в Убинском районе. Туда незамедлительно прибыл участковый полиции. На ногах девочки были обнаружены ссадины, гематома в области глаза. Полицейский вызвал медработника, который принял решение о госпитализации девочки и ее 3-летнего брата. Сотрудники ПДН опросили родителей. Сожителя матери, который предположительно, и применил физическую силу в отношении ребенка, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
В отношении женщины возбудили административное дело по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родительских обязанностей». Известно, что она состоит на учете в ПДН как неблагополучный родитель. Сотрудники ПДН будут ходатайствовать о лишении сибирячки родительских прав.
Напомним, против сожителя сибирячки, которого обвиняют в издевательствах над детьми, возбудили уголовное дело по статье 117 УК РФ. Сейчас мужчина задержан.
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