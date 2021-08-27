«Мог отбиться от матери»: под Новосибирском медвежонок пришел к посту ГАИ

Медведь вышел к людям в поисках пасеки. Фото: пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов Новосибирской области

Жители города Чулым засняли медведя, который вышел на трассу из леса. Специалисты минэкологии и природных ресурсов прокомментировали ситуацию:

— 24 августа вблизи поста ГАИ обнаружен медведь возрастом примерно 1 года. Медвежонок отбился от матери, угрозы нанесения ущерба здоровью граждан в настоящий момент не представляет. Неподалеку есть медовая пасека, предположительно именно она вызывает его интерес, — сообщили в пресс-службе.

Инспекторы выгнали медвежонка из города, но молодой зверь стал захаживать каждую ночь — из любопытства. Последний раз его видели в час ночи с 24 на 25 августа. Инспектору минприроды пришлось выйти на ночные дежурства, чтобы не допустить столкновения малыша с людьми и машинами.

— В случае повторного появления косолапого мы организуем его переселение в местность, где будут комфортные условия для его проживания и пропитания, а также удаленность от населенного пункта, — добавили инспекторы.

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