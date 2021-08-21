Последние новости Новосибирска на 21 августа 2021 года: на пивзаводе пострадал 16-летний школьник, инспектора ДПС отправят под суд

16-летний подросток пострадал при обрушении кровли. Фото: СУ СК РФ по НСО.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 21 августа 2021 года: обо всех самых важных событий в регионе за минувший день читайте в нашей подборке.

ВО ВРЕМЯ РЕМОНТА НА ПИВЗАВОДЕ ПОСТРАДАЛ ПОДРОСТОК

ЧП случилось на улице Петухова. 16-летний подросток, неофициально устроившись на завод грузчиком, работал на крыше. И в этот момент кровля под ним рухнула. Юноша попал в больницу. Проверять все обстоятельства ЧП будет прокуратура.

В НОВОСИБИРСКЕ БУДУТ СУДИТЬ ИНСПЕКТОРА ДПС

В суд передано дело сотрудника ДПС из Тогучина, по вине которого в аварии погиб его коллега. Напомним, ДТП произошло 24 июня. Сотрудники ДПС на служебной машине преследовали мотоциклиста, их автомобиль занесло на дороге и он вылетел в кювет. Один инспектор погиб, второй попал в больницу.

СЕЛЬСКОГО «КЕНА» ТРАВЯТ ЗА ИМИДЖ

20-летний сирота Данила Францев хорошо известен в поселке Маслянино — там его называют фриком и издеваются из-за нестандартной внешности. Парень любит краситься, примерять парики и платья в поисках образа. А односельчане разбивают окна в его доме и не хотят брать на работу.

ДЛЯ ДЕВУШКИ-ХУДОЖНИЦЫ, БОЛЬНОЙ РАКОМ, СОБИРАЮТ ДЕНЬГИ НА ПЛАНШЕТ

У 17-летней Алины Вебер страшный диагноз — нейрофиброматоз II типа. Девочка борется с раком уже 5 лет, но болезнь все не отступает. Фонд «Защити жизнь» собирает 450 тысяч на графический планшет для Алины и еще на несколько ноутбуков для других детей с онкозаболеваниями.

ШКОЛЬНИЦУ ОСУДИЛИ ЗА ФОТО КОТА С СИГАРЕТОЙ В ЗУБАХ

Пользователи соцсетей обвинили в живодерстве девочку, на странице которой появилось фото спящего кота с сигаретой в зубах. Хоть девочка сказала, что животное не пострадало, на нее все равно предложили написать заявление в полицию. И сейчас она уверяет, что над котом издевалась ее подруга.

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