В Новосибирской области будут судить сотрудника ДПС

Дело передано в суд. Фото: предоставлено очевидцами
В суд ушло дело сотрудника ДПС из Тогучина. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения. Напомним, что авария произошла летом этого года. Парень вместе со своим напарником преследовали мотоциклистов. Водитель не справился с управлением, и машина упала в кювет.
— На улице Береговая города Тогучина Новосибирской области произошел занос автомобиля сотрудников полиции, от чего они совершили съезд в кювет с последующим наездом на препятствие. В результате происшествия погиб инспектор дорожно-патрульной службы. Водитель был доставлен в больницу, пассажир погиб, — сообщает пресс-служба ведомства.
Пока шло следствие ГАИшник полностью признал свою вину. Сейчас ему избрали меру пресечения в виде подписки о не выезде.
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