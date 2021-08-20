«Творит такой ужас»: школьницу осудили за фото накуренного кота под Новосибирском

Автор ролика говорит, что кот не пострадал. Фото: сообщество "Подслушано в Маслянино" "ВКонтакте"

Школьница заставила кота взять сигарету в зубы — ее обвинили в живодерстве. Скандальный пост появился в сообществе «Подслушано в Маслянино» «ВКонтакте».

— «Девочка» вроде уже не маленькая, а творит такой ужас. При этом выкладывает данные издевательства на всеобщее обозрение. Особенно поразила сцена с горящей сигаретой, ведь при дыхании пары явно попали коту в организм. Боимся представить, что «дети» еще могут сделать с котом или кем-то слабее себя, — написал администратор сообщества.

Автор ролика объяснила, что видео выложила в шутку — слишком забавным показался ей спящий кот. Животное не пострадало, добавила девочка-подросток. Однако пользователи соцсетей призвали написать заявление в полицию о жестоком обращении с животными:

— Кошмар! — уверена подписчица.

— Нужно писать заявление, прикладывать материалы, такое нельзя спускать на тормозах. И жалеть таких тем более: сегодня кот, завтра — ребенок, — прокомментировал мужчина.

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