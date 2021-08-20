Во время ремонта на новосибирском пивзаводе пострадал 16-летний подросток

В Новосибирске на пивзаводе пострадал 16-летний подросток. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске на пивзаводе пострадал 16-летний подросток. Мальчик устроился туда на летнюю подработку, и во время ремонтных работ под ним провалилась кровля зданий. Подростка с различными травмами доставили в больницу.

— Сейчас подросток находится в нейрохирургическом отделении, его состояние стабильное, он находится в сознании. Мальчик получил сотрясение головного мозга, а также переломы. Но, к счастью, операция ему не потребовалась. Сейчас он продолжает находиться под наблюдением врачей, — сообщили КП-Новосибирск в новосибирской областной больнице.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о ЧП, произошедшем в июле на птицефабрике. Там 16-летний подросток пострадал, поскользнувшись и попав рукой в мясорубку. Мальчик получил серьезные травмы.

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