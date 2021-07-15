Под Новосибирском подросток попал в мясорубку на птицефабрике и выжил

Подросток попал в мясорубку на птицефабрике и выжил.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Подросток из села Улыбино Искитимского района пострадал на птицефабрике, где работал обработчиком. Это произошло 12 июля. Он поскользнулся и упал, попав рукой в мясорубку. 16-летнего мальчика успели вовремя достать из аппарата и отвезти в больницу. Он выжил, но получил серьезные травмы.
— Врачи диагностировали у него ушиб грудной клетки, перелом ребер, ампутацию одного пальца и перелом со смещением костей правого предплечья, — уточнил источник КП-Новосибирск.
Сейчас в обстоятельствах этого жуткого дела разбираются полицейские.
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