«Разбили окна молотком»: сельского Кена затравили за имидж в селе под Новосибирском

Данил называет себя фриком - он лишь примеряет образы. Фото: Предоставлено Данилой Францевым

Сирота Данила Францев рос с бабушкой, с детства мечтал прославиться, а когда вырос, насмотрелся TikTok и «Дома-2» и решил стать похожим на Кена. Парень красится, выливает тонны лака на волосы, примеряет парики. Это, конечно, шокирует местных мужиков. Те издеваются над сельским Кеном, а недавно и вовсе разбили ему стекла молотком и разграбили огород. Об этом сам парень рассказал корреспондентам КП-Новосибирск.

Парень неуверенно чувствует себя без макияжа. Фото: Предоставлено Данилой Францевым

«БЕЗ МАКИЯЖА — ЗАПУГАННЫЙ ЗАЯЦ»

20-летний Данила Францев вырос без родителей: отец пропал, а мать бросила мальчика на попечение двоюродной бабушки и заявила, что сын ей не нужен. В детстве парень был стеснительным, боялся выходить на улицу, а теперь стал главной звездой поселка. Бабушка подсадила парня на клипы Николая Баскова, потом кумиром стал Сергей Зверев, а затем парень сам решил поменяться — преобразиться в Кена. А еще бросил колледж, где учился на повара, и попытался поступить в колледж искусства и культуры на режиссерский факультет. Но его не приняли.

— Все в селе говорят, что мне нужно меняться, но я не могу. Когда выхожу на улицу обычным мальчиком — я запуганный, как заяц. А как только делаю макияж, придумываю образ — я уверен в себе и ничего не боюсь, — рассказал КП-Новосибирск Данила Францев. — Каждое утро я преображаюсь: крашу ресницы, рисую стрелки, наношу тональный крем, подвожу глаза. Психолог говорит, что у меня потеря личности. Но я ничего не пропагандирую, на каблуках не хожу — я не гей, не трансвестит, не транссексуал. Я фрик. Других в нашем поселке нет.

Данила травят сельские мужики, но у него есть подруги. Фото: Предоставлено Данилой Францевым

Вот только эта уверенность совсем не помогает в общении с местными, а только подливает масла в огонь. Сельские мужики парня невзлюбили: оскорбляют, провоцируют на конфликт, намекают на ориентацию. А недавно подростки разбили стекла в его доме — пришлось даже заявлять в полицию.

— Девочка просила купить ей пива, водки — давала деньги. А я отказал. Ее старший брат с другом пришли ночью и побили стекла молотком нам с бабушкой в отместку. А раньше залезли в огород и съели огурцы. Мать у них не работает, получает 40 тысяч на троих детей и пропивает. А дети лазают по огородам, домам — тем и кормятся. Опека их за руку поймать не может, соседи не лезут, — говорит Данила Францев.

Парню разбили окна молотком, но это месть подростков. Фото: Предоставлено Данилой Францевым

УКРАЛ ТУШИ И ТЕНЕЙ НА 70 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Еще парень не может устроиться на работу.

— Я одевался на собеседования как обычно: джинсы, белая рубашка, брови накрашенные, ресницы и тени под глазами. Никаких стрелок, мужской макияж. Но все отказывали. Пытался устроиться официантом, поваром, продавцом. Даже мастером маникюра пытался стать, но девчонки боятся слухов и не хотят идти на ногти, — жалуется Данила Францев.

Данила учился на повара, но теперь мечтает о собственном шоу. Фото: Предоставлено Данилой Францевым

Летом парень нашел заработок: красится, надевает гламурный костюм грибника и идет в лес. Говорит, что плотный «тонак» с ванилью спасает от мошек и комаров не хуже репеллента.

— Я каждый день хожу в лес — собираю ягоду, грибы. Ведро лисичек — 8 литров — продаю по 500 рублей. Даже если дождь идет, все равно собираю. На эти деньги покупаю косметику и наряды, — объясняет Данила Францев.

Данилу все знают в селе, но имидж мешает устроиться на работу. Фото: Предоставлено Данилой Францевым

А вот тут сельский Кен немного лукавит. В полиции уверяют, что Данила попался на краже косметики из магазина: за пару месяцев смог вынести тушь, тени и тональные средства на 11 тысяч рублей. Правда, после поимки во всем сознался и даже возместил ущерб. А недавно еще раз получил условный срок.

— Я нашел чужую карту, там было 25 тысяч рублей. Купил хороший смартфон, одежду — и через четыре часа меня задержала полиция. Я признал вину, извинился и все вернул — суд дал мне год условно. Теперь хожу и отмечаюсь, — добавляет Данила Францев. — Дайте мне работу, и я исправлюсь, обещаю.

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