Сирота из сибирской глубинки превратился в куклу Кена , чтобы вернуть родителей.

Данила Францев из сибирского поселка Маслянино рос без родителей - отец ушел, когда мальчик был младенцем, а мать уехала в Казахстан, когда ребенку было 8 лет. Под песни Баскова Данилу растила сестра бабушки. Парень вырос неординарной личностью - поет хиты известного на всю страну блондина, причем выступает прямо на пустых улицах поселка, на пары в сельское ПТУ одевается как Зверев, а в магазинах одежды устраивает показы мод. Студент-фрик стал достопримечательностью Маслянино, но признался, что мечтает прославиться, чтобы его увидел сбежавший из семьи отец…

Мама отвезла Данилу к двоюродной бабушке. Фото: личный архив.

ДЕДУШКА КАК ОТЕЦ

20-летний Данила Францев - знаменитость в родном поселке. Юноша мечтает петь как Басков и выглядеть как кукла Кен. За оригинальностью и демонстративностью скрывается одиночество - парня растит сестра родной бабушки. Семья отказалась от ребенка, когда мальчику было 8 лет.

... Наталья Францева родила сына 31 января 2001 года, в свидетельстве о рождении отцом указала своего папу Георгия, это дедушка мальчика. Позже Данила узнал, что его настоящий папа ушел из семьи сразу после его рождения.

- Я родился в Маслянино. Мама хотела оставить меня в роддоме, но приехал дедушка и забрал нас в Казахстан. До 7 лет я жил в Алма-Ате. Помню, что в детстве к нам иногда приходил мужчина, которого звали Роман Кузнецов. Это был мой папа. Он был высокий, около 180 сантиметров, смуглый. Возможно, папа был казахом, не знаю. Я видел его всего раз десять, а потом он пропал. Мама не любила вспоминать про него, - рассказал КП-Новосибирск Данила Францев.

Парню пришлось нелегко. Фото: личный архив.

«МАМА СОЖГЛА ДОКУМЕНТЫ И БРОСИЛА МЕНЯ»

В 7 лет Данилу сбила машина на улице Алма-Аты - мама успела отпрыгнуть, а ребенок оказался в больнице. Водитель запугал женщину, и та даже не стала заявлять в полицию. После долгого лечения женщина решила отвезти ребенка из Алма-Аты к бабушке в Маслянино.

- Меня отправили жить к двоюродной бабушке, прописали у нее в доме. Потом она оформила опеку надо мной. А мама позвонила ей однажды и сказала, что сын ей не нужен, что у нее нет денег, чтобы меня растить. Она сожгла все мои документы и бросила меня. Мне было 8 лет, - описывает предательство мамы Данил.

Данила Францев мечтает стать звездой, как Басков и Зверев, и благодаря этому найти отца. Фото: личный архив.

КОЛЯ-НИКОЛАЙ - НОВЫЙ КУМИР

В 14 лет Данила увидел по телевизору Баскова - и влюбился. Говорит, во всем хотел быть похожим на кумира, выступать на сцене, быть ярким, неординарным. Но в сельском ДК сказали, что у паренька нет голоса и слуха, а в школе начали травить. В его возрасте подростки слушают Монеточку и Элджея, но никак не Баскова. Еще один кумир Данилы - кукла Кен, на него парень тоже пытается быть похожим. В итоге его внешний вид очень изменился - Данила решил, что станет яркой звездой. Сначала покорит Маслянино, а потом попадет в российский шоу-бизнес.

На пособие от государства сирота покупает косметику - бабушка уже смирилась с регулярными стрелочками и макияжем как для сцены. Вдохновение для создания нового стиля Данила черпает из интернета - разглядывает картинки с гламурными актерами и модельерами. Фанатеет и от Сергея Зверева. Парень может переодеться в платье, устроить шоу с песнями прямо на улице в Маслянино. Или небольшой показ мод в местном магазине одежды.

Парень любит фотографироваться. Фото: личный архив.

- Перевоплощение - это для меня самое важное. Я люблю менять имидж и играть на публику. Жить без внимания уже просто не могу, - признается Данила.

Сирота сменил две школы и на три года попал на домашнее обучение. Отчасти это случилось из-за непонимания сверстников.

- Из-за моего имиджа гопники травили меня много раз, но не били. Унижали морально - руганью, жестами и презрением, - вспоминает сибиряк.

Родная мать бросила мальчика, завела новую семью и запрещает сыну общаться с братом. Фото: личный архив.

И добавляет, что не просто так хочет стать звездой и попасть на телевидение. Он надеется, что сможет найти родного отца. А вдруг и у мамы сердце оттает - поймет, какую ошибку она сделала.

- Знаю, что у меня есть младший брат в Алма-Ате, но мать запрещает ему со мной общаться из-за моей любви к косметике и яркому стилю. Из всех родственников у меня осталась только двоюродная бабушка, я ее люблю. Она меня вырастила. Хотел бы найти отца, но не осталось даже фото, - вздыхает Данил Францев. - Надеюсь, что однажды стану знаменитым, отец увидит меня по телевизору и поймет, как ошибся. Найдет меня, и мы будем вместе.

Сирота из сибирской глубинки превратился в куклу Кена , чтобы вернуть родителей.

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