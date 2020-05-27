«От него разом забеременели две девушки. Одна из них - моя мама»: сибиряк ищет отца, которого видел лишь однажды

50-летний Сергей Коновалов (Бурцев) из Тульской области ищет своего отца из Новосибирской области. Посты об этом стали появляться в соцсетях. Информации мало: мужчина жил в новосибирском райцентре Черепаново, но в 1970 году его следы теряются. Взрослый сын узнал, что отец его тоже искал, но так и не смог увидеть. Теперь пришла очередь поисков сына.

РЕЗИНОВЫЙ ЕЖИК ДЛЯ СЫНА «НА СТОРОНЕ»

Сергей Коновалов родился в поселке Черепаново Новосибирской области. Своего отца Василия Михайловича Глебова сибиряк видел всего один раз, да и то в детстве. Историю этой разрушенной семьи рассказывает КП-Новосибирск супруга Сергея - Елена Степанова, она помогает мужу с поисками.

- Василий Глебов ушел в армию и оставил мою свекровь беременной. За время его службы узнала, что была не единственной его возлюбленной. В его доме, оказывается, жила девушка, которая тоже была беременна от него. Да и срок у нее был больше. Моя свекровь, тогда еще молодая женщина, решила, что не будет лезть в чужую семью, и вроде как не сказала про ребенка, - поделилась с КП-Новосибирск Елена.

Когда Василий вернулся из армии, то узнал от знакомых, что у него есть сын «на стороне». Пришел в гости к маленькому Сереже и подарил ему резинового ежика. Это единственное воспоминание, которое сохранилось в памяти Сергея.

- После этого Василий продал все имущество в Черепаново и вместе с родителями, предполагаемой будущей женой и еще одним ребенком переехал в город, где служил. Так эту историю рассказывала мама Сергея. А она сама стала жить с другим мужчиной, и мой муж решил взять его фамилию - Бурцев, - продолжает сибирячка.

РАЗМИНУЛИСЬ ЗА НЕДЕЛЮ

Маленького Сережу растили бабушка и отчим. Родная мама не уделяла сыну внимания - может быть, не справилась с юношеской потерей. Так или иначе, женщина начала сильно выпивать. Все это время ребенок хранил злость и обиду на отца. Он не понимал, как папа мог бросить его маму беременную и даже не пытаться искать его, своего сына?

Время шло. Сергей женился, переехал в город Усть-Илимск Иркутской области. В родной райцентр Черепаново сибиряк приезжал помогать бабушке. А в мае 1987 года судьба чуть не свела отца и сына лицом к лицу.

- Сережа тогда помогал родственникам в Черепаново - фундамент дома заливали, потом вернулся на неделю сюда, в Усть-Илимск, и опять поспешил на помощь родне. В тот раз ему соседка сказала: «Твой папа в гости приезжал». Сережа тогда оторопел и спросил, с чего она вообще это взяла, - вспоминает Елена. - Соседка сказала, что видела мужчину - точь-в-точь как мой муж, только коротко стриженный, ну и спросила у его бабушки, кто это. Оказалось, родной отец.

РОДСТВЕННИКИ ПРОТИВ ПОИСКОВ

После этого случая Сергей решил, что нужно найти папу и поговорить с ним. Сибиряк захотел получить ответ на главный вопрос: почему Василий оставил их семью и ушел к другой? Елена поддержала мужа, они вместе продумали план поиска.

- От родственников удалось получить мало информации. Вроде учился Василий в одном классе с мамой Сережи. Сама мама говорила, что Василий служил в Семипалатинске, другие родственники утверждают, что в Новокузнецке. Мы отправили запрос в воинскую часть, звонили туда напрямую. Нам отказали, поскольку Сергей по документам не является родственником Василия, - объясняет Елена. - Он не вписан в его свидетельство о рождении. Мама так решила в свое время.

Елена позвонила в школу, где, предположительно, мог учиться Василий, но директор просто посмеялась и бросила трубку. Многие родственники тоже не поддержали идею сибиряка. Они уверены, что это пустая трата времени и сил.

- Компьютер появился у нас только в 2005 году. Я пыталась помогать мужу искать отца в социальных сетях. Нашла похожего мужчину в Семипалатинске, по возрасту тоже подходил. Когда пишу ему, иногда отвечает так, будто бы тоже хочет что-то выяснить, а потом вдруг резко заявляет, что нас не знает и мы все перепутали. Я иногда думаю: может, это его жена за компьютер садится и нам карты путает, - говорит сибирячка.

Сергей не оставляет надежды встретиться с отцом. Он хочет посмотреть ему в глаза и услышать фразу, которую ему никто не говорил: «Привет, сынок».

Уважаемые читатели, если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Василия Михайловича Глебова 1950 года рождения, уроженца поселка Черепаново Новосибирской области, сообщите нам в редакцию по тел. 8-923-145-11-03 (WhatsApp).

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