«Потеряла слух и стала хуже видеть»: новосибирцы собирают деньги для девочки-художницы, больной раком

Юная художница шесть лет борется с онкозаболеванием. Фото: предоставлено БФ "Защити Жизнь"

Юная художница Алина Вебер уже шесть лет борется с онкологией: в 11 лет врачи поставили ей страшный диагноз — «нейрофиброматоз II типа». За шесть лет из-за опухолей мозга Алина перенесла несколько курсов лучевой терапии и четыре сложные операции. Не падать духом девочке помогала любовь к рисованию.

— Алина с детства мечтала стать дизайнером. Она рисует везде и всегда. И даже страшное заболевание не помешало ей окончить художественную школу. Сейчас из-за болезни Алина практически потеряла слух и стала хуже видеть, иногда она испытывает сильные боли. Она проходит лечение. Но продолжает рисовать и учиться, — сообщили в БФ «Защити Жизнь».

Девочка окончила художественную школу. Фото: предоставлено БФ "Защити Жизнь"

Сейчас 17-летняя Алина Вебер начала изучать язык жестов, но столкнулась с тем, что нужна специальная программа для глухих и слабовидящих. А для мечты стать дизайнером нужен графический планшет.

Сотрудники фонда уточнили, что можно не только перечислить средства, но и подарить технику — достаточно оставить заявку на сайте фонда.

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