Криминальные новости Новосибирска за неделю: фельдшера избили из-за карантина в магазине, анимешника - за челку

Главные криминальные новости за эту неделю. Фото: Юлия Пыхалова//соцсети/предоставлено очевидцами

Мы собрали криминальные новости Новосибирска за неделю: обо всех громких историях читайте в нашем материале.

АНИМЕШНИКА ИЗБИЛИ ИЗ-ЗА ЧЕЛКИ

В воскресенье на Михайловской набережной произошла потасовка: встречу анимешников сорвала компания парней, который начали рвзборки с подростками. Особенно сильно досталось 17-летнему парню с окрашенной черно-белой челкой. Позже блогер-миллионник Лисса Авеми вступилась за избитых ребят.

ИЗ-ЗА КАРАНТИНА В ПРОДУКТОВОМ МАГАЗИНЕ НАПАЛИ НА СЕМЬЮ ФЕЛЬДШЕРА

В продуктовом магазине в Тогучинском районе работала продавец с положительным тестом на коронавирус. В небольшом поселке об этом сразу стало известно: новость дошла до фельдшера, которая обратилась в больницу с просьбой закрыть магазин на карантин. Но это обернулось для семьи фельдшера кошмаром: женщину и ее супруга избили сыновья владельца магазина, который из-за карантина понес убытки.

УЧИТЕЛЬНИЦА ЗАПЛАТИТ 100 ТЫСЯЧ СЕМЬЕ ШКОЛЬНИКА, КОТОРОМУ ОТПРАВЛЯЛА ВИДЕО СО СТРИПТИЗОМ

В истории педагога, влюбившейся в девятиклассника, наконец поставлена точка. Женщина выплатит матери школьника внушительную компенсацию. Напомним, скандал начался после того, как учительница английского языка отправила 16-летнему ученику видео, где танцует стриптиз. Юноша разослал ролик друзьям, и так видео разошлось по чатам. Учительница уволилась и уехала из села, а мать школьника потребовала у нее денег за причиненный моральный вред.

ПИВНУШКИ В МНОГОЭТАЖКЕ ПОРТЯТ ЖИЗНЬ СИБИРЯКАМ

Жизнь десятиэтажки в микрорайоне Родники превратилась в кошмар от засилья пивных и их клиентов, которые не дают покоя. Каждый день и ночь любители алкоголя устраивают драки, газуют на мотоциклах, орут, матерятся и даже ходят по нужде прямо на дороге. Сибиряки в отчаянии спрашивают: что же делать? Пока им никто не помогает...

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