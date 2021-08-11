«У них в руках были биты, я сразу поняла: это месть»: семью сибирского фельдшера избили из-за коронавирусного карантина в продуктовом магазине

Сыновья сельского бизнесмена напали на фельдшера и ее семью. Фото: Юлия Пыхалова/Виктор Гусейнов/соцсети

Настоящий сельский триллер развернулся в одном из небольших поселков Тогучинского района Новосибирской области. Под покровом темноты два местных жителя, вооружившись битами, напали на семью местного фельдшера. Причиной конфликта стал коронавирусный карантин. После жестокого налета несколько населенных пунктов остались без медицинской помощи. Фельдшер с многочисленными травмами на больничном, ее муж закован в гипс и тоже нетрудоспособен, а семья — запугана. Подробности криминальной драмы — в материале КП-Новосибирск.

«РАБОТАЛА С КОВИДОМ И ПОДВЕРГАЛА ЛЮДЕЙ ОПАСНОСТИ»

Все началось с обычного продуктового магазина в поселке. Здесь на 500 человек местного населения всего две небольшие торговые точки. Одна из них принадлежит сельскому предпринимателю Василию Выдрову*. Работают посменно два продавца. Вот одну из сотрудниц и не пощадило популярное нынче заболевание. Но трудиться на частника и ходить на больничный — практика достаточно непопулярная. Женщина чувствовала себя сносно — вирус поразил ее в легкой форме. Афишировать свой диагноз она не стала и, получив положительный тест на COVID-19, продолжила торговать продуктами.

В поселке живут преимущественно пенсионеры и люди среднего возраста. Все они хоть раз в день да ходят в магазинчик за хлебом и молоком. Никто из них и не догадывался, что подвергает свою жизнь серьезной опасности.

В небольшом поселке всего два продуктовых магазина. Фото: www.rgo-sib.ru

— Я пришла за продуктами один день, другой, а она на работе. Конечно, меня это возмутило, ведь я знала результаты ПЦР-исследования. Обратилась к руководству больницы, чтобы выписали постановление на карантин, и объяснила продавцу, что до отрицательного мазка она обязана соблюдать режим самоизоляции. В регионе и так сложная ситуация — многих похоронили. Бездействовать в данном случае было бы преступлением с моей стороны, — рассказала КП-Новосибирск 33-летняя фельдшер Елена Колокольцева*.

Хозяину магазинчика очень не понравились эти меры. Ведь деревенские, узнав, что их обслуживала продавщица с «короной», перестали ходить в эту торговую точку за продуктами. Сменщица заболевшей тоже отказалась брать на себя дополнительную нагрузку. В итоге выручка упала, и семья предпринимателей стала высказывать фельдшеру претензии.

— Мы все очень испугались, что тоже могли заразиться. Но самое обидное, что владельцы магазина, которые живут, можно сказать, с нами по соседству, намеренно все это допустили, поставили под угрозу покупателей. Многие стали приобретать продукты в другом киоске. Елена — молодец, что настояла на карантине. Конечно, она сразу стала первым врагом их бизнесу. Но для нее здоровье жителей важнее, чем прибыль Выдровых. А те просто нагло себя ведут, им плевать на людей, — поделились с журналистом своим мнением жительница поселка.

После устных претензий и недоброжелательных взглядов семья коммерсанта, по словам местных, перешла к угрозам единственному в деревне медику.

Поздно вечером 31 июля у ворот частного дома Колокольцевых посигналила машина. Водителем и пассажиром иномарки оказались двое взрослых сыновей того самого владельца магазина, где работала заболевшая ковидом продавщица. А дальше все закрутилось, как в сюжете боевика.

ВЕРСИЯ ФЕЛЬДШЕРА: «ДОБИВАЙТЕ ЕГО, ПОКА ОН ЛЕЖИТ»

Елена Колокольцева рассказала КП-Новосибирск свою версию случившегося. Женщина уверена, что нападение на ее семью было местью сыновей за убытки отца.

— В тот день у моей сестры была свадьба, и вечером она с женихом и близкими родственниками заехала к нам в гости. Мы немного посидели в кругу семьи, я пошла укладывать младшего ребенка спать, а мужчины пошли в баню. В это время к воротам подъехал автомобиль и посигналил. Мой муж накинул на себя что-то из одежды и вышел посмотреть. Раздались удары, крики, и было слышно, что машина резко газанула и уехала. Супруг зашел в ограду весь в крови. Из бани выбежали родственники, попытались расспросить, что случилось и кто это был. Через несколько минут иномарка подъехала снова. Муж выбежал за ворота и снова получил битой по голове, упал. Услышав, что на улице кто-то шумит, я схватила первый попавшийся под руки предмет — детский игрушечный молоток. Выбегала за ворота уже под крики родственников: «Убивают!» У двух нападавших в руках были биты и какая-то арматура. Муж лежал на земле весь в крови, без сознания, а его пинали и били братья Выдровы. Они говорили друг другу: «Добивай его, пока он лежит». Я сразу поняла: это месть, — вспоминает Елена.

Иван Выдров пошел по стопам отца и тоже стал предпринимателем. Фото:соцсети

Женщина в тот момент очень испугалась, что супруг уже мертв. Угрожая игрушечным молотком, она попыталась отогнать нападавших от мужа.

— И тогда они переключились на меня. Удар битой по голове сразу сбил меня с ног. Я упала рядом с их машиной, они стали пинать и меня. С трудом поднявшись, я замахнулась игрушкой и тоже ударила одного из братьев в лоб. Это их слегка отрезвило. Воспользовавшись заминкой, я стала угрожать этим же молотком, что разобью их машину, если они не перестанут бить моего мужа. Тогда один из них выхватил у меня игрушку и стал сам колотить по фаре, по зеркалам. Они все время повторяли: «Вы нам должны». При этом у Выдровых мы никогда не занимали, да и в принципе с ними не общались. На крики из дома выбежали моя мама, сестра с мужем и мой ребенок. Я не помню, сколько еще ударов они нам нанесли, но, когда появились родственники, нападавшие еще больше озверели, — говорит потерпевшая.

Шумные разборки привлекли внимание соседей. Одна из женщин выскочила на улицу. Елена слезно просила ее вызвать полицию.

— Я кричала изо всех сил: «Звоните в полицию, а то они нас убьют!» После этого Выдровы заскочили в машину и быстро уехали. Мы позвонили в скорую. А полиция приехала спустя четверо суток, — добавляет фельдшер.

К тому времени семья Колокольцевых уже побывала в больнице. У Елены и ее мужа диагностировали множественные ушибы, черепно-мозговые травмы, синяки и гематомы по всему телу. Супругу Елены наложили гипс — у него оказалась сломана нога. Сейчас вся семья находится на больничном. Медик написала в полицию заявление по факту нападения.

ВЕРСИЯ КОММЕРСАНТОВ: «НАС ПРИГЛАСИЛИ В ГОСТИ И ИЗБИЛИ»

Когда братьев Ивана и Николая Выдровых* вызвали для дачи объяснений в МВД 6 августа, они подали на семью фельдшера встречное заявление. Даже два. Мужчины обвинили Елену и ее мужа в причинении травм и повреждении автомобиля «Субару».

Журналисту КП-Новосибирск 32-летний Николай Выдров рассказал свою версию случившегося.

— Я с мужем фельдшера учился в одном классе. Потом мы работали вместе на трассе. У меня все хорошо получалось, а у него — нет. У него никогда особо денег-то не было, он и до сих пор ездит на старой «семерке». Он мне всегда завидовал. А я пробовал много разных бизнесов, даже коров покупал, но с фермерством не заладилось — много животных оказались больны лейкозом. Сейчас занимаюсь госзакупками по всей стране, живу хорошо. Планирую заработать миллиард, — издалека начал свой рассказ сын хозяина продуктового магазина.

Николай пожаловался, что фельдшер ударила ему в лоб молотком. Фото: соцсети

Но после долгих посвящений в жизнь будущего миллиардера он все-таки перешел к истории с нападением.

— А в тот день мы случайно встретились на улице. Он позвал меня и моего брата в гости. Вечером мы приехали, но даже зайти не успели. Остановились на дороге. И тут неожиданно вылетает мой одноклассник и еще шесть человек, все пьяные. В руках у них бита, кочерга и молоток. И начинают нас бить. Мы, конечно, парни спортивные, крепкие, дали им сдачи. Мне вот прилетело молотком в лицо от фельдшера. Я до сих пор не могу нормально есть — режу еду на мелкие кусочки, жевать очень больно. А еще она этим молотком разбила нам машину. Одна фара на автомобиль стоит где-то 70 тысяч. Пусть теперь оплачивают ремонт. Мой отец и его бизнес тут ни при чем. Говорю же, что просто завидуют мне. Пусть теперь полиция разбирается во всем этом. Сначала мы не хотели никакие заявления писать, но раз они подали, то и мы тоже. Суд решит, кто прав, — рассуждает Николай Выдров.

Также мужчина добавляет, что конфликт был зафиксирован видеорегистратором их иномарки, но когда они захотели достать видео, то обнаружили, что оно уже затерлось и не сохранилось.

ПОЛИЦИЯ ПРОВОДИТ ПРОВЕРКУ

В настоящее время в МВД рассматриваются все поданные заявления от участников потасовки.

Елену и ее мужа полицейские не стали направлять на прохождение судебно-медицинской экспертизы, объяснив это тем, что впоследствии достаточно будет справки от врача о тяжести причиненного вреда здоровью.

Уголовное дело до сих пор не возбуждено. Проводится проверка. Кстати, пока шли все эти разборки, продавец из магазина Выдровых уже выздоровела, дождалась отрицательного теста на COVID-19 и вышла на работу.

«Комсомольская правда» будет следить за развитием этой истории.

* Имена героев публикации изменены по их просьбе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирской области семью фельдшера избили в отместку за коронавирусный карантин в магазине

В произошедшем разбирается полиция, но уголовное дело до сих пор не возбуждено (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.