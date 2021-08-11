В Новосибирской области семью фельдшера избили в отместку за коронавирусный карантин в магазине

У медика и ее мужа множественные травмы.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Инцидент произошел в Тогучинском районе Новосибирской области еще 31 июля, но известно о нем стало только сейчас. Накануне фельдшер, увидев, что больной коронавирусом продавец стоит за прилавком и обслуживает покупателей, посадила женщину на домашний карантин. Местные жители, узнав об этом, стали бойкотировать продуктовый и не ходить в него за покупками. Выручка магазина упала.
После этого на разборки домой к сельскому медработнику поздно вечером нагрянули двое взрослых сыновей обиженного коммерсанта. В руках у 30-летних мужчин были биты. Мужчины с криками «Вы нам должны!» избили фельдшера и ее супруга на глазах у детей и родственников. Соседи, ставшие очевидцами драки, вызвали полицию и скорую помощь. У 33-летней женщины и ее мужа диагностированы множественные ушибы, гематомы, черепно-мозговые травмы и перелом.
— По факту случившегося потерпевшие написали заявление в полицию. Также встречные заявления написала и вторая сторона конфликта — двое местных жителей. В настоящее время проводится проверка, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.
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