«Вы тронули детей! Валяли и избивали толпой!»: блогер-миллионник Лисса Авеми вступилась за анимешников, которых затравили в Новосибирске

Лисса просит пострадавших ребят связаться с ней. Фото: www.instagram.com/aveme_lissa

Блогер Лисса Авеми - кумир молодежи: на ее странице 2,5 миллиона подписчиков в YouTube и еще миллион - в инстаграме. Среди них оказались и анимешники, которым устроили взбучку на набережной в Новосибирске. Напомним, толпа нападавших избила парня в парике, который пришел снять кавер на танцевальный клип.

- Отвратительная ситуация! Некоторые из моих подписчиков собрались на небольшой сходке косплееров в Новосибирске. Они абсолютно никого не трогали - просто гуляли днем на набережной и занимались своими делами. То есть дети весело проводили время. Понимаете? Дети! К ним подошла огромная толпа людей в возрасте 20 - 30 лет, и ничем хорошим это не закончилось. Детей, которые никого не трогали, подвергли огромному количеству оскорблений, насилию. Кому-то сломали ногти, кого-то просто валяли и избивали толпой, - возмутилась в разговоре с КП-Новосибирск Лисса. - Я не понимаю, как такое может происходить в современном мире. Только вдумайтесь: взрослые мужчины целенаправленно искали детей для того, чтобы их унизить за то, что их увлечение якобы не соответствует тому, что эти взрослые люди одобряют. Я считаю, что в современном обществе насилию нет места. И ни в коем случае нельзя оправдать ни одного человека, который готов избить другого - и неважно, ребенок это или взрослый - только из-за того, что он не разделяет его увлечений.

Девушка подчеркнула: внешность и увлечения, пока они не вредят окружающим, не могут быть поводом для насилия.

- К сожалению, даже в фешен-среде навязывают, что правильно и неправильно. И даже если отклониться от курса в сторону цивил-стиля, то и там человека судят и делают о нем выводы согласно трендам и антитрендам. Мода - это мода, но то, как человек одевается, не должно подвергаться осуждению ни в каком виде. Ни в формате «фу, безвкусица», ни уж тем более в формате «надо избить человека за красный, потому что красный я ненавижу». Есть вещи, которые нормальны для всех. Никто не спорит с тем, что зубы чистить нормально. И тут все тоже должно быть однозначно и понятно. Есть человек, есть его вкус, есть его выбор. Он мне не мешает. Точка. Почему тот, кто смотрит мультфильмы студии Disney, не вызывает вопросов, а увлечение японской анимацией - повод для осуждения? Не нравится - не смотрите!

А еще Лисса Авеми попросила пострадавших ребят написать ей личные сообщения. Как именно девушка хочет поддержать сибиряков, она не рассказала.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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