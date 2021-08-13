Новосибирская учительница, отправившая видео своего стриптиза школьнику, заплатит 100 тысяч рублей моральной компенсации

Учительница полностью признала свою вину. Фото: соцсети.

Татарский районный суд вынес решение по делу учительницы, которая отправила видео своего стриптиза школьнику. Напомним, педагог заигрывала с девятиклассником, говорила на уроках, какой он красивый, а парень был не против. Потом преподаватель решила устроить ему не урок английского языка, а урок анатомии: послала ему ролик со своим стриптизом. Парень ради смеха разослал его своим друзьям, а потом видео стало гулять по сельским чатам. В итоге учительница уволилась, уехала из села, а потом в соседний райцентр переехала и семья ученика. Мама девятиклассника уверяла, что их там затравили после истории с преподаавтельницей: над сыном подшучивали, с ней вообще не разговаривали.

Точку же в этом деле поставил Татарский районный суд:

- Дело прекращено за примирением сторон, - пояснили там корреспондентам КП-Новосибирск.

Корреспондентам КП-Новосибирск удалось связаться с мамой школьника, и она рассказала, на каких условиях пошла на мировую с педагогом:

- Учительница признала свою вину и согласилась полностью выплатить компенсацию морального вреда, которую мы обозначили с адвокатом, - 100 тысяч рублей.

- Вы решением довольны?

- Адвокат сказал, что я еще мало потребовала, но мне стала жалко эту женщину. У нее маленькая дочка, и ребенок-то ни в чем не виноват.

У самого же парня все складывается хорошо: он скоро пойдет в поступил в техникум – будет учиться на электрика. И о случившемся с педагогом особо и не вспоминает.

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