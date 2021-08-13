«Дерутся на детской площадке, писают в песочницу»: три пивные в одном доме испортили жизнь сибирякам

Пьяные компании собираются на детской площадке. Фото: предоставлено местными жителями

Жильцы десятиэтажки в микрорайоне Родники три года борются с магазинами разливного пива. Говорят, что под окнами круглосуточная вечеринка и «Дом-2» в одном флаконе — крики, драки, выяснения отношений. Местные власти ничего не могут сделать. Как решить проблему — в материале КП-Новосибирск.

ПЬЯНЫЙ ОР, СМЕХ И МАТ

Три года назад десятиэтажка по адресу: улица Тюленина, 16/1, стала центром ночной жизни целого жилмассива Родники. В доме открылись сразу несколько магазинов с алкоголем, один из которых — круглосуточный. Местные жители потеряли сон из-за бесконечных вечеринок.

— Под окнами дома ночью происходят драки, дебош, пьяная ругань, ор. В конце июля к шуму пьяных добавились мотоциклисты и мопедисты, газующие в час ночи! Я полицию уже не вызывала — просто закрывала все окна и пыталась уснуть с дергающимся глазом, — рассказала КП-Новосибирск Юлия.

Родители детей в шоке, говорят — невозможно спокойно отвести детей в детский сад. Каждое утро похмельные клиенты пивной спят на лавочках и детской площадке.

— Я с детьми каждый день иду в детский сад мимо этого магазина, около него мы постоянно видим сборища пьяных, неадекватных людей. Они не только пьют и ругаются матом, но и испражняются прямо у дверей магазина, даже не отходя в кусты. Дети боятся ходить рядом. Маты на весь район, драки, весь асфальт постоянно в рвоте и крови, — говорит мама двух детей Ирина.

Нередко происходят драки, но полиция приезжает редко. Фото: предоставлено местными жителями

«МЫ НЕ ВИНОВАТЫ»

Местные жители пытались договориться с владельцами пивных — те в ответ стали перекладывать вину на своих клиентов.

— Владельцы магазина говорят: «Мы не виноваты». Мы не продаем алкоголь гостям навынос, мы работаем как кафе. Конечно, это неправда. Полицию вызывали каждую вторую ночь, никто уже не приезжает — якобы нет свободных экипажей. Участковый руками разводит, говорит: «Пишите во все инстанции», — продолжает Юлия.

Активисты писали даже в Минпромторг Новосибирской области. Там сказали, что не могут повлиять на пивные — в федеральном законе нет ограничений по количеству магазинов разливного пива в жилых домах и зданиях. Местный депутат пообещал обратиться в полицию. Вскоре из МВД пришел ответ: ППС обещали чаще проводить патрулирование возле дома.

— Раньше мы уже вызывали полицейских — они погрозят пальчиком и уедут. Сотрудники говорят: «А что мы поделаем? Одна патрульная машина на весь район», — отчаялась Юлия.

Жители просят закрыть хотя бы круглосуточную пивную, чтобы прекратить ночные дебоши. В управляющей компании не смогли подсказать, сколько продлится договор аренды. А в самой пивной говорят, что директора нет на месте.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Проблему решит забор?

Эксперты утверждают: проблема засилья пивных в жилых домах стоит остро. Это не первая многоэтажка в Новосибирске, которая вела войну с предпринимателями. Однако решение есть.

— Подобная ситуация не редкость в Новосибирске, как и в других городах. Проблема в том, что законодательство не полностью на стороне добропорядочных жителей. Но решение есть, как и опыт борьбы с подобным беспределом. Крыльцо и придомовая территория огораживаются забором с калиткой. Это принимается голосованием на общем собрании жильцов и абсолютно законно, — советует депутат Законодательного собрания Новосибирской области Яков Новоселов. — Огороженный участок может включать входную группу магазина. А как в него будут попадать покупатели — не проблема жителей дома.