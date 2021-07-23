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Общество23 июля 2021 3:00

Последние новости Новосибирска на 23 июля 2021 года: собака-блогер покусала женщину, отец, бросивший сына, баллотировался против него на выборы

Публикуем последние новости Новосибирска на 23 июля 2021 года
Никита МАНЬКО
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Последние новости на 23 июля 2021 года. Фото: предоставлены Андреем Харченко \\ Константином Терещенко

Последние новости на 23 июля 2021 года. Фото: предоставлены Андреем Харченко \\ Константином Терещенко

Мы собрали последние новости Новосибирска на 23 июля 2021 года: обо всех самых важных событиях региона рассказываем в нашей подборке.

ОВЧАРКА-БЛОГЕР УКУСИЛА ЖЕНЩИНУ

Жители ДНТ «Солнечное» объединились против пса-блогера и его хозяина. Овчарка Штаер — звезда «тик-тока», дружит с синичкой и приносит игрушки хорьку. Недавно милейший пес накинулся на женщину, прокусив ей руку. Местные жители потребовали хозяина избавиться от четвероного друга в страхе за своих детей. Хозяин запер собаку и нанял кинолога, который перевоспитает пса.

БРОСИВШИЙ СЫНА ОТЕЦ РЕШИЛ БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ ПРОТИВ НЕГО В ДЕПУТАТЫ

69-летний Евгений Терещенко баллотируется в депутаты против своего сына Константина Терещенко. По словам депутата, мужчина бросил семью, когда ему было не больше 6 лет. Евгения Терещенко пока никто не знает в политике. Мужчина раньше был охотником.

РОДСТВЕННИКИ ПЫТАЮТСЯ ВЫСЕЛИТЬ ПЕНСИОНЕРА ИЗ КВАРТИРЫ

63-летний новосибирец Олег Хан судится со своими сестрой и племянником из-за квартиры. Он обвиняет их в подделке бумаг. По одной из версий, его мама якобы продала квартиру племяннику. Однако пенсионер уверен, что подпись в договоре купли-продажи поддельная.

ДИЕТА ДЛЯ ЗАЙКИ

Новосибирская актриса София Зайка вновь на российских телеэкранах — в пятом сезоне сериала «Фитнес». Девушка бросила все диеты и набрала прежний вес, зато избавилась от комплексов. За два года съемок она постоянно сбрасывала и набирала, зато ее популярность неуклонно росла. Ради чего стоит питаться на тысячу калорий в день и как найти свой вес — в интервью «КП-Новосибирск».

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