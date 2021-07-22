«Она милая, набрала 300 тысяч лайков»: овчарка-блогер из TikTok искусала женщину под Новосибирском

Милейший пес из "Тик-Тока" прокусил руку прохожей, теперь его требуют изъять. Фото: предоставлены Андреем Харченко

Овчарка-блогер из TikTok стала грозой дач под Новосибирском. Несколько дней назад собака искусала прохожую. Хозяин овчарки решил оправдаться. Показал милые ролики с ней в TikTok. У видео почти миллионы просмотров. Но в ответ селяне затравили бизнесмена. Подробнее — в материале «КП».

«МАМА ТЕПЕРЬ НОСИТ ГИПС И БОИТСЯ СОБАК»

Скандал случился вечером 13 июля в ДНТ «Солнечный» под Новосибирском. Чета дачников Субочевых тихо-мирно гуляла по улицам, когда на них кинулась овчарка. Пес внезапно вылетел из открытой калитки соседского дома и вцепился в женщину. Происшествие записали видеокамеры.

— На кадрах видно, что родители спокойно идут по пустой улице. Внезапно с соседского двора вылетает овчарка и начинает грызть руку моей маме. В результате на левой руке у мамы раны, на правой — перелом. Теперь она носит гипс, постоянно ездит на уколы и плохо спит по ночам. Боится собак, пришлось даже обратиться к врачу. Агрессивный пес и раньше нападал на жителей поселка — покусал бегуна на пробежке и схватил соседа за пятку, — рассказал КП-Новосибирск Андрей Субочев.

Рабочий не закрыл калитку и пес выбежал на прохожих. Фото: предоставлены Андреем Харченко // Андреем Субочевым

Владельцем собаки оказался 35-летний бизнесмен Андрей Харченко, который недавно переехал в поселок и решил достроить дом. В свое оправдание мужчина скинул в общий чат поселка видео из TikTok, где его овчарка даже не тронула синичку в бассейне. Ролик набрал почти миллион просмотров, а сам пес привлек 300 тысяч лайков. Хозяин доказывал, мол, посмотрите, моя собака вовсе не злая и агрессивная — она милая! В ответ жители поселка заклеймили мужчину циником. А комментаторы в соцсетях даже стали призывать мстить собаководу.

— Это глумление и ролики в TikTok вызвали у людей ярость. На общем собрании жителей поселка Андрею было предложено избавиться от собаки — отдать служить либо пристроить на перевоспитание в другую семью. Никто в поселке не хочет, чтобы их маленьких детей покусала эта псина. У его дома собрались 27 жителей поселка и написали коллективное обращение в полицию и Барышевский сельсовет. Многие семьи — многодетные, у многих есть собаки, но они никого не кусали. А тут просто хозяин плохо смотрит за питомцем, — считает Андрей Субочев.

Местные жители ополчились против собаки и требуют отдать ее на перевоспитание. Фото: предоставлены Андреем Харченко

«ЭТО ПРОСТО НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ»

Владелец собаки Андрей Харченко утверждает: его пес Штаер отнюдь не монстр. Три года назад мужчина взял щенка немецкой длинношерстной овчарки у заводчика, год занимался с кинологом. Он всегда мечтал о четвероногом друге, даже зарегистрировал ему аккаунты в соцсетях и собрал сотни лайков.

— Эта ситуация — несчастный случай. Рабочий не закрыл калитку, а пес лежал на крыльце... Мимо проходили люди, и пес решил, что есть угроза рабочему, кинулся защищать друга, вцепился женщине в руку. Я сразу вынес перекись, бинты. Когда я предложил компенсацию лечения, мне ответили, что денег не надо. Они требовали забрать Штаера у меня, — поделился с КП-Новосибирск Андрей Харченко. — А про нападения на детей я не слышал. Фактов таких нет, это все сплетни. Мой пес не монстр, он член моей семьи.

После конфликта Андрей уволил рабочего, который оставил калитку открытой. Теперь хозяин запирает Штаера в вольере или дома, когда во дворе идет стройка.

После нападения пса держат в вольере, ему наняли кинолога для перевоспитания. А потерпевшие собрались в суд. Фото: предоставлено Андреем Харченко

КИНОЛОГ ИЛИ СУД??

Сын пострадавшей Светланы Субочевой намерен подать в суд на хозяина овчарки и добиться высылки пса-блогера из поселка. Хозяин Штаера Андрей Харченко против. Но сказал, что скоро пригласит кинолога, чтобы научить пса ни в коем случае не покидать территорию участка. Раньше пес при хозяине не позволял себе выбегать без команды, но ситуация произошла при посторонних. Однако собаководу потребуется еще и адвокат, считают эксперты.

— Хозяина собаки ждет штраф за нападение животного, также потерпевшая может подать иск в суд на компенсацию лечения и морального вреда. Комиссия будет исследовать собаку — проверит прививки и сделает заключение по поведению. Но изъять собаку, как требуют пострадавшие, все равно нельзя. К тому же в 2019 году немецкая овчарка была исключена из списка особо опасных пород, которые требуют специальных условий содержания, — прокомментировала новосибирский юрист Инесса Рябинина.

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