Бросивший сына отец зарегистрировался против него на выборах в Новосибирской области

Отец и сын оказались по разные стороны политических баррикад. Фото: СОЦСЕТИ

Семейный подряд во власти – дело привычное. Но в небольшом городке Новосибирской области вышло иначе: пожилой охотник хочет отнять мандат у сына.

Константин Терещенко – тот еще затейник. В соцсетях смеется над чиновниками, снимает на видео абсурдные заседания.

Беспартийный депутат уже отработал несколько созывов в горсовете небольшого сибирского городка. И вот снова пошел на выборы в родном Барабинске, подал документы. А потом смотрит: среди кандидатов появился еще один Терещенко. И вовсе не однофамилец. 69-летний отец! Идет по тому же округу, который выбрал сын. То есть будет его прямым конкурентом.

Терещенко-сын говорит, что обидно от такого подвоха. Не верит, что папа реально метит в депутаты.

- Под семьдесят лет, никогда политикой не занимался. Шел бы он по другому участку, я бы, может, поверил, что реально хочет что-то сделать для людей. А так – думаю, это такой проект, чтобы мне не дать победить, - поделился с КП-Новосибирск Константин.

Евгений Терещенко, действительно, не известен в политике. Сейчас – на пенсии. А, вообще, по роду деятельности – охотник. Раньше возглавлял охотобщество. Категорично утверждать, что он заявился на выборы из-за сына, мы, конечно не можем. По идее, как это докажешь? Но ведь, действительно, пошел ровно по тому же округу того же города.

Спойлеры – обычное дело в политике. То партия появляется, которая явно не может рассчитывать на победу, но отнимает голоса у какой-то другой. То появляется однофамилец популярного кандидата: часть избирателей по ошибке ставит за такого галочку, а реальный претендент на мандат недополучает голосов. Но вот отец, который может отнять голоса у сына – это что-то новое.

Терещенко-младший говорит, что не хочет особо обсуждать эту тему – неприятно.

- Нас воспитывала мама. Он ушел из семьи, когда мне было чуть больше шести лет. Но, какой бы он ни был – это отец, - рассуждает Константин. – За выборы я не переживаю. Просто по человечески обидно.

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