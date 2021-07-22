Мэр Новосибирска рассказал о возможной консервации мусорного полигона «Левобережный». Фото: "АСТ-54".

В Новосибирске будет приостановлено действие мусорного полигона «Левобережный». Мэр Анатолий Локоть признался, что не видит перспективы дальнейшего его развития. Об этом градоначальник заявил в ходе пресс-конференции в четверг, 22 июля.

— Данный полигон доставляет немало головной боли, не только жителям города, но и мэрии Новосибирска. Наше общее волнение вполне оправдано, я лично не вижу перспектива развития данного полигона. И, безусловно, необходимо говорить о консервации этой территории и переноса работы полигона в другое место. Также необходимо понимать, что на все это потребуется время, а это не месяц и не год, — уточнил Анатолий Локоть.

Напомним, с 15 июля 2021 года мусорный полигон, находящийся в Ленинском районе Новосибирска, активно горел несколько дней. А сильный ветер способствовал быстрому распространению огня. В результате местные жители жаловались на дым и на то, что нечем дышать.

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