В Новосибирске загорелся мусорный полигон: его тушили четыре часа

В Новосибирске загорелась свалка. Фото: стоп-кадр

В ночь на 15 июля в Ленинском районе Новосибирска загорелся мусорный полигон. Об этом сообщили новосибирцы, которые живут неподалеку от свалки. С их слов, над отходами поднялось высокое пламя.

Жители домов рядом сняли на видео пожар.

— Все трещит, дымище! Боже ж ты мой, — отметили новосибирцы за кадром.

В ГУ МЧС по Новосибирской области прокомментировали пожар.

— В момент прибытия огнеборцев, свалка горела уже открытым огнем. Сильный ветер способствовал быстрому распространению огня. Также тушение осложнялось глубинному тлению мусора на большой площади. Пострадавших в результате происшествия нет, — рассказали в пресс-службе ГУ МСЧ России по Новосибирской области.

С открытым огнем пожарным удалось справиться спустя четыре часа.

Мусорный полигон в Ленинском районе Новосибирска горит не в первый раз. Ранее КП-Новосибирск уже писало о том, что в августе 2020 года эта же свалка полыхала несколько дней. Тогда пожаром заинтересовалась местная прокуратура и взяла вопрос под свой контроль.

Смотреть видеосюжет В Новосибирске загорелся мусорный полигон

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