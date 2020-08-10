В Новосибирске из-за горящей свалки ввели особый режим

В Новосибирске в районе свалки у Хилокского рынка, ввели режим повышенной готовности. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске в районе свалки у Хилокского рынка, которая горит уже несколько дней, ввели режим повышенной готовности. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе мэрии города.

— Площадь возгорания большая. Вместе с региональным правительством принято решение завезти туда грунт и просыпать место пожара. Чтобы это сделать на всей территории, что горит, потребуется еще несколько суток, — рассказывал ранее мэр Анатолий Локоть на пресс-конференции.

Напомним, загорелась свалка еще ночью 5 августа, с этого момента там еще несколько раз вспыхивало пламя. Однако полностью потушить ее не удается из-за глубокого тления. На месте регулярно работают пожарные. Ветер разносит дым от горящей свалки на близлежащие районы, жители жалуются, что в последние дни им буквально нечем дышать. Пожаром заинтересовалась и областная прокуратура, которая поставила данный вопрос на контроль. Специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» взяли пробы местного воздуха для исследования.

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