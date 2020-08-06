Новосибирские эпидемиологи проверят воздух над горящим полигоном

В темноте четко виден огонь со стороны мусорного полигона. Фото: «АСТ-54»
Пожаром на полигоне в районе Хилокского рынка заинтересовались в прокуратуре Новосибирской области. Вместе со специалистами Роспотребнадзора и эпидемиологами организована проверка.
— Возгорание произошло 5 августа в 00:50 часов с северо-восточной стороны полигона. Проводятся работы по ликвидации очага возгорания. В ходе проверки лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» проведен отбор проб атмосферного воздуха для исследования. Результаты проверки прокуратурой поставлены на контроль, — сообщили в ведомстве.
Напомним, мусорный полигон «Левобережный» не могу потушить второй день. Спасатели объяснили, что огонь тушат, но он снова разгорается, потому что идет глубинное тление, сильный ветер, который наблюдается в Новосибирске последние пару дней, не позволяет пока полностью ликвидировать возгорание.
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