Свалка около Хилокского рынка снова загорелась: на месте работают пожарные

На свалке около Хилокского рынка снова начался пожар. Фото: "АСТ-54"

На свалке около Хилокского рынка снова начался пожар: пламя заметили и сфотографировали жители окрестных домов. После того, как на улице стемнело, его стало видно из разных районов.

— В настоящий момент на полигоне бытовых отходов на улице Малыгина во время глубинного тления мусора локально возобновились очаги открытого огня. Администрацией объекта задействовано четыре поливомоечные машины и четыре бульдозера. Помощь в ликвидации возгорания оказывают пожарно-спасительные подразделения в количестве пяти единиц техники. Угрозы распространения огня нет, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пламя заметили и сфотографировали жители окрестных домов. Фото: "АСТ-54"

Напомним, загорелась свалка еще вчера ночью, а после этого весь день жители левого берега жаловались на едкий дым, из-за которого буквально невозможно дышать.

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