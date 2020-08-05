«Дышать нечем»: спасатели рассказали, что за дым идет в районе Хилоксокого рынка

5 Авг. 2020 2020-08-05T05:47:53+03:00

Новосибирцев напугала вонь, которая началась ночью и продолжается до сих пор

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Новосибирцы пожаловались на едкий дым, который идет в районе Хилокского рынка. Как рассказали КП-Новосибирск очевидцы, ночью в том районе был пожар, сейчас огня не видно, но дым идет уже несколько часов.

— Невозможно дышать от едкого дыма, — жалуются новосибирцы.

Спасатели рассказали, что за дым поднимается в небо. Фото: «АСТ-54»

В МЧС по Новосибирской прокомментировали ситуацию.

— Около часа ночи поступило сообщение о возгорании мусора на свалке на улице Малыгина в Новосибирске. Угрозы и распространения огня не было. В течение 12 минут ликвидировано открытое горение. На месте администрацией свалки организована работа трех бульдозеров, на возгорание так же реагировали пожарные, — рассказали в пресс-службе МЧС. — В настоящий момент происходит глубинное тление, из-за чего виден дым.

Также спасатели добавили, что работники свалки работают над тем, чтобы ликвидировать последствия возгоранию полностью.

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ИСТОЧНИК KP.RU