«Дым и пахнет газом: на новосибирском заводе произошла утечка опасного вещества

20 Июль 2020 2020-07-20T09:12:45+03:00

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В понедельник, 20 июля, в Заельцовском районе Новосибирска произошло ЧП. На одном из заводов, который расположен на Красном проспекте, при проведении земляных работ буровая установка повредила газовую трубу. Произошла утечка газа.

Вскоре жители близлежащих домов заметили дым, а также почувствовали специфический запах в воздухе, некоторые сообщали о жжении в глазах. Об этом рассказали очевидцы в группе «АСТ-54». Новосибирцы отправили снимки с места ЧП. На фото видно задымление.

В результате повреждения трубы произошла утечка газа. Фото: «АСТ-54»

— Было сообщение с одного из заводов города. На самом деле при проведении работ буровые машины повредили газовую трубу. Возгорания не было, с последствиями завод справился своими силами, — рассказали КП-Новосибирск в МЧС по Новосибирской области.

Как рассказали в МЧС по Новосибирской области, никто не пострадал.

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