2020-07-20T09:12:45+03:00
Происшествия

«Дым и пахнет газом: на новосибирском заводе произошла утечка опасного вещества

Жители близлежащих домов заметили дым и специфический запах в воздухе
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
На одном из заводов города буровая установка повредила трубу. Фото: «АСТ-54»На одном из заводов города буровая установка повредила трубу. Фото: «АСТ-54»
Изменить размер текста:

В понедельник, 20 июля, в Заельцовском районе Новосибирска произошло ЧП. На одном из заводов, который расположен на Красном проспекте, при проведении земляных работ буровая установка повредила газовую трубу. Произошла утечка газа.

Вскоре жители близлежащих домов заметили дым, а также почувствовали специфический запах в воздухе, некоторые сообщали о жжении в глазах. Об этом рассказали очевидцы в группе «АСТ-54». Новосибирцы отправили снимки с места ЧП. На фото видно задымление.

В результате повреждения трубы произошла утечка газа. Фото: «АСТ-54»

В результате повреждения трубы произошла утечка газа. Фото: «АСТ-54»

— Было сообщение с одного из заводов города. На самом деле при проведении работ буровые машины повредили газовую трубу. Возгорания не было, с последствиями завод справился своими силами, — рассказали КП-Новосибирск в МЧС по Новосибирской области.

Как рассказали в МЧС по Новосибирской области, никто не пострадал.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Блогер из Новосибирска получил премию «Лидер Мнений»
Погода в Новосибирске на август 2020 года: что нас ждет в конце лета
Еще 109 за сутки: в Новосибирской области коронавирусом заболели больше 8 тысяч человек
Новосибирский цирк с пятью медведями и 16 собаками не может выехать из Казахстана из-за коронавируса
В Новосибирской области от коронавируса скончались три человека: что о них известно
«Дым и пахнет газом: на новосибирском заводе произошла утечка опасного вещества
Последние минуты жизни утонувшей матери с сыном на озере Черном попали на видео
Появилось видео, как таксист в Новосибирске сбил парня на электросамокате
Сибиряка на электросамокате сбил таксист: водителя ищут полицейские
Как бабахнет сейчас: новосибирцев восхитило грозовое небо, похожее на снежную пургу
На озере Черном мать с семилетним сыном утонули, когда кормили уток: это произошло на глазах годовалой дочки
Клиенты Банка УРАЛСИБ получили купон до 12,92 % по полисам инвестиционного страхования жизни от УРАЛСИБ Жизнь
«Какие они няшные»: новосибирцев позабавила ежиха, перебегавшая дорогу с детенышами
«Думали, он полетит»: под Новосибирском подростки ради эксперимента скинули с крыши птенца
В Новосибирске иномарка насмерть сбила девушку: она шла по дороге
Погода в Новосибирске на 20 июля 2020 года: синоптики рассказали, когда ждать дождь
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 20 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
В Новосибирске полуторагодовалый ребенок выпал из окна и остался жив
В Новосибирске завершились поиски пропавшего 7-летнего мальчика
«Он всегда предупреждал, если задерживается»: в Новосибирске ищут студента НГТУ
«Вышел из дома и не вернулся»: в Новосибирске пропал 7-летний мальчик
Двое сибиряков избили старушку и похитили ее собачку
Пять человек умерли от коронавируса в Новосибирске: что о них известно
В Новосибирске еще 118 человек зарализись коронавирусом
«Я похожа на далматинца»: кожу сибирячки испортили автозагаром
Погода в Новосибирске на 19 июля 2020 года: в городе будет аномально жарко
Надул всех: сибиряков рассмешил фальшивый улов рыбака